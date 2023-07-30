زاد الطلب عليها.. الجزيرة مباشر في مزرعة لثمار السماق في لبنان (فيديو)

في ضيعة بمنطقة عكار شمالي لبنان، ينكب محمود وإخوته على العمل في زراعة وجني ثمار السماق، الذي يُعَد من أهم البهارات التي تضفي نكهة على وجبات الطعام على المائدة اللبنانية.

في بستان مملوك لامرأة عجوز، يعمل المزارعون تحت إشراف منها، بينما لم تعد هي قادرة على العمل ولا إهمال شجرة زرعها أجدادها في المنطقة الجبلية.

يشير أحد المزارعين إلى واحدة من الشجرات الضاربة بجذورها في أعماق الأرض، ويقول إن عمرها يتجاوز 20 عامًا، وإنها تنبت في الأراضي الحجرية والجبلية الوعرة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، في جولته اليوم السبت، بأن الشجرة تُزرع في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأيضًا في بعض الدول الأوربية، وتشتهر بها بعض مناطق لبنان.

شرح المزارع لكاميرا الجزيرة مباشر المراحل التي تمر بها الثمرة حتى تتحول إلى مسحوق يُضاف علي السلطة بالأساس وأطباق أخرى، موضحًا أنه يباع على شكل ثمار أو مسحوق بعد طحنه.





يقطف المزارعون الثمرة في فصل الصيف، وينزعون عنها الأوراق الخضراء التي تكون ملتصقة بها، ثم ينشرونها على مساحات شاسعة تحت أشعة الشمس لمدة قد تصل إلى 10 أيام حتى تجف.

وأوضح المزارع أنهم يأخذون الحبوب لطحنها حتى تصبح ناعمة، ثم تتم غربلتها مرة أخرى حتى تسقط البذور، وتُستخدم هذه الأخيرة مرة أخرى إذ تتم زراعتها وتطرح الثمار بعد سنتين تقريبًا.

ويقول مزارع آخر للجزيرة مباشر، إن اسمها فاكهة السماق وتُستخدم كنوع من البهارات، كما تُستخلص منها الزيوت العطرية، ويزيد أنها مفيدة لمرضى السكري.

زاد الطلب على النبتة في السنوات القليلة الأخيرة، وفق المزارع، الذي يفيد أن اللبنانيين أعادوا استخدامها لفوائدها الصحية.

ويقول مزارع إن الشجرة لا تحتاج إلى الري، ويكون محصولها وفيرًا كما أنها تتكاثر، ولا تكلف المزارعين مصاريف.