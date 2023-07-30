مصرع وإصابة 29 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر في تركيا (فيديو)

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب، صباح اليوم الأحد، في ولاية قارص التركية، وفق حصيلة مرشحة للزيادة.

ووقع الحادث نتيجة سقوط حافلة الركاب خلال عبورها فوق أحد الجسور خلال رحلتها المتجهة من مدينة بورصة إلى قارص شرقي البلاد.

وفور وقوع الحادث، تم إرسال فرق الإنقاذ، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء إلى المنطقة، لإجراء الإسعافات اللازمة.

• Otobüs yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü

• Kaza yerine, sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi Erzurum'dan Kars istikametine giden bir yolcu otobüsü şarampole devrildi https://t.co/oKU1kc9ic9 pic.twitter.com/FmFHrShizq — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 30, 2023

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق التحكم في عجلة القيادة، مما أدى إلى سقوط الحافلة من ارتفاع 55 مترًا، وانقلابها مرات عدة قبل تحطمها.

من جانبه، عبَّر وزير العدل التركي يلماز تونج عن تعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم، وتمنياته بالشفاء للمصابين، وأشار إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث.