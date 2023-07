أكثر من 8 ملايين يموتون سنويا..4 دول فقط تبنت الإجراءات الكاملة لمكافحة التدخين

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن 4 دول فقط هي البرازيل وموريشيوس وهولندا وتركيا، تبنت كل الإجراءات التي أوصت بها لمكافحة “آفة التدخين الفتاكة”.

وحضّت الوكالة التابعة للأمم المتحدة -في تقرير حديث- الدول على توسيع نطاق استخدامها للإجراءات المعترف بها للحد من استهلاك التبغ، بما فيها فرض حظر على الإعلانات ولصق تحذيرات صحية على عبوات السجائر وزيادة الضرائب على التبغ وتقديم المساعدة للذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

وأكدت المنظمة الدولية أن موريشيوس وهولندا انضمتا إلى البرازيل وتركيا في تنفيذ كل الإجراءات الموصى بها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 5.6 مليارات شخص، أو 71% من سكان العالم، يتمتعون الآن بحماية من خلال إجراء واحد على الأقل لمكافحة التبغ.

وما زال التدخين السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تجنبها، مع تسببه في وفاة 8.7 ملايين شخص كل عام، من بينهم 1.3 مليون يموتون بسبب التعرض للدخان السلبي.

