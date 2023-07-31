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أكثر من 8 ملايين يموتون سنويا..4 دول فقط تبنت الإجراءات الكاملة لمكافحة التدخين

الصحة العالمية تحث الدول على تبني إجراءات للحد من التدخين (رويترز)
31/7/2023

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن 4 دول فقط هي البرازيل وموريشيوس وهولندا وتركيا، تبنت كل الإجراءات التي أوصت بها لمكافحة “آفة التدخين الفتاكة”.

وحضّت الوكالة التابعة للأمم المتحدة -في تقرير حديث- الدول على توسيع نطاق استخدامها للإجراءات المعترف بها للحد من استهلاك التبغ، بما فيها فرض حظر على الإعلانات ولصق تحذيرات صحية على عبوات السجائر وزيادة الضرائب على التبغ وتقديم المساعدة للذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

وأكدت المنظمة الدولية أن موريشيوس وهولندا انضمتا إلى البرازيل وتركيا في تنفيذ كل الإجراءات الموصى بها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 5.6 مليارات شخص، أو 71% من سكان العالم، يتمتعون الآن بحماية من خلال إجراء واحد على الأقل لمكافحة التبغ.

وما زال التدخين السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تجنبها، مع تسببه في وفاة 8.7 ملايين شخص كل عام، من بينهم 1.3 مليون يموتون بسبب التعرض للدخان السلبي.

وقال رودجير كريش، مدير تعزيز الصحة بالمنظمة إن إجراءات الوقاية من التدخين الفعّالة سوف تضمن إصابة عدد أقل بالسرطان والأمراض القلبية ومشاكل التنفس، التي تأتي جميعها نتيجة للتدخين.

وبحسب المنظمة، هناك 8 دول على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى الدول الرائدة في مكافحة التبغ، هي إثيوبيا وإيران وإيرلندا والأردن ومدغشقر والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا.

ومع ذلك، ما زال 2.3 مليار شخص في 44 دولة غير محميين بأي من تدابير منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ.

كما ندد التقرير الذي صدر حديثا، بعدم وجود تنظيم يذكر للسجائر الإلكترونية، وعلى الصعيد العالمي، تبنّت 121 دولة بعض التدابير المرتبطة بمكافحة السجائر الإلكترونية.

ومع ذلك فإن هناك 74 دولة تضم ثلث سكان العالم، ليس لديها تدابير متعلقة بهذه المنتجات.

المصدر : الفرنسية