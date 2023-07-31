سودانيون يتبرعون بالدم لإنقاذ حياة المرضى في كردفان وسط استمرار الاقتتال (فيديو)

شارك عشرات السودانيين من مدينة الأبيّض في ولاية شمال كردفان، الاثنين، في حملة تطوعية للتبرع بالدم للمصابين في المستشفيات.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تردد عدد من المواطنين على عربة سحب الدم المتنقلة، بينما دعا المشاركون في الحملة إلى التبرع بكثافة لإنقاذ حياة المرضى.

وقال طبيب من مبادرة “قطرة دم” الخيرية، إن التبرع يساعد على تجديد خلايا الدم، كما يستفيد المتبرع من فحوص شاملة على دمه، غير أنه قد ينقذ حياة مريض في خطر.

وأُطلِقت الحملة تحت عنوان “قطرة من دمك تساوي حياة”، بالتعاون مع بنك الدم في شمال كردفان، ويشارك فيها عدد من الأطباء والممرضين المتطوعين بإمكانات بسيطة.

وسقط مئات القتلى والمصابين في البلاد جرّاء تواصل الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في منتصف إبريل/نيسان الماضي.