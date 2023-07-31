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فرنسا.. إشادة بخباز تونسي أنقذ حياة 17 شخصا من حريق هائل (فيديو)

مهاجر تونسي ينقذ حياة 17 شخصا في مدينة رومان سور ديزير بفرنسا (موقع راديو فرنسا)
31/7/2023-|آخر تحديث: 31/7/202308:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أنقذ مهاجر تونسي في فرنسا 17 شخصًا من حريق هائل، الجمعة الماضية، في مدينة رومان سور ديزير جنوب شرقي البلاد.

وحظي الشاب عز الدين حمدي بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عملية الإنقاذ في المبنى السكني حيث مخبزه.

وتلقى الخباز التونسي اتصالًا هاتفيًّا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، أثنى خلاله على “عمله البطولي وروح التضحية والشجاعة التي تميّز بها”.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن النيران حاصرت 17 شخصًا -بينهم رضيع- في الطابقين الثاني والثالث من المبنى فوق متجر المخبوزات.

وكان عز الدين أحد القلائل الذين استيقظوا على وقع صرخات المستغيثين، ولم يتردد حينها بأن يجلب سُلَّمًا ويضعه بمحاذاة إحدى نوافذ المبنى، لمساعدة المحاصَرين على النزول، وأنقذ جميع العالقين قبل وصول الدفاع المدني.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشاب أنقذ رضيعًا بينما نُقلت امرأة إلى المستشفى بعد أن قفزت من الطابق الثاني إذ أحرقت النيران ظهرها، كما نُقل طفل (12 عامًا) إلى مستشفى مارسيليا في حالة خطيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حصيلة الضحايا كانت ستكون أكبر لولا تدخّل الشاب التونسي، الذي لم يصَب بأي جروح أو حروق إلا أنه ما زال تحت تأثير الصدمة.

وتفاعل ناشطون مع الواقعة، مشيدين بتصرّف عز الدين، وغرد علي إلهان يافوز “بينما يواصل الفرنسيون النظر إلى المسلمين على أنهم أعداء، يتم الإشادة برجل مسلم فرنسي خاطر بحياته باقتحام مبنى محترق لإنقاذ 17 شخصًا بينهم طفل رضيع، ويوصف بالبطل”.

وغرد آخر “يا إيمانويل ماكرون، هذا الشخص خاطر بحياته وأنقذ حياة 17 شخصًا، إنه يستحق على الأقل وسام الشرف، أليس كذلك؟ هذا العمل بطولي”.

وغردت نيريا “من ينقذ حياة ينقذ البشرية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي