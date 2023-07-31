فرنسا.. إشادة بخباز تونسي أنقذ حياة 17 شخصا من حريق هائل (فيديو)

أنقذ مهاجر تونسي في فرنسا 17 شخصًا من حريق هائل، الجمعة الماضية، في مدينة رومان سور ديزير جنوب شرقي البلاد.

وحظي الشاب عز الدين حمدي بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عملية الإنقاذ في المبنى السكني حيث مخبزه.

وتلقى الخباز التونسي اتصالًا هاتفيًّا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، أثنى خلاله على “عمله البطولي وروح التضحية والشجاعة التي تميّز بها”.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن النيران حاصرت 17 شخصًا -بينهم رضيع- في الطابقين الثاني والثالث من المبنى فوق متجر المخبوزات.

وكان عز الدين أحد القلائل الذين استيقظوا على وقع صرخات المستغيثين، ولم يتردد حينها بأن يجلب سُلَّمًا ويضعه بمحاذاة إحدى نوافذ المبنى، لمساعدة المحاصَرين على النزول، وأنقذ جميع العالقين قبل وصول الدفاع المدني.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشاب أنقذ رضيعًا بينما نُقلت امرأة إلى المستشفى بعد أن قفزت من الطابق الثاني إذ أحرقت النيران ظهرها، كما نُقل طفل (12 عامًا) إلى مستشفى مارسيليا في حالة خطيرة.

Un boulanger sauve plusieurs personnes d'un incendie à Romans-sur-Isère, dans la Drôme pic.twitter.com/aGDdxG4Fc4 — BFMTV (@BFMTV) July 30, 2023

وأوضحت المصادر ذاتها أن حصيلة الضحايا كانت ستكون أكبر لولا تدخّل الشاب التونسي، الذي لم يصَب بأي جروح أو حروق إلا أنه ما زال تحت تأثير الصدمة.

وتفاعل ناشطون مع الواقعة، مشيدين بتصرّف عز الدين، وغرد علي إلهان يافوز “بينما يواصل الفرنسيون النظر إلى المسلمين على أنهم أعداء، يتم الإشادة برجل مسلم فرنسي خاطر بحياته باقتحام مبنى محترق لإنقاذ 17 شخصًا بينهم طفل رضيع، ويوصف بالبطل”.

Fransızlar müslümanları düşman olarak görmeye devam ederken,

Bir bebek de dahil olmak üzere 17 kişiyi kurtarmak için yanan bir binaya girerek hayatını riske atan Fransız Müslüman bir adam kahraman olarak selamlanıyor.https://t.co/bWyqHcxWGT — Ali İlhan Yavuz (@IlhamYavuz) July 30, 2023

وغرد آخر “يا إيمانويل ماكرون، هذا الشخص خاطر بحياته وأنقذ حياة 17 شخصًا، إنه يستحق على الأقل وسام الشرف، أليس كذلك؟ هذا العمل بطولي”.

@EmmanuelMacron sauver 17 vies au péril de la sienne mérite à minima la #LegiondHonneur non ?

Et si il ne l'a mérite pas expliquez nous pourquoi…

Cet acte est héroïque.. https://t.co/StHfmKHmKB — L écho du bitume (@erreur502) July 29, 2023

وغردت نيريا “من ينقذ حياة ينقذ البشرية”.

Qui sauve une vie sauve l'humanité ❤️ https://t.co/tDvl13yaPP — Neiria (@Neirhya) July 29, 2023