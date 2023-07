مدافع أستون فيلا يسجل هدفا “خياليا” في مواجهة برينتفورد الودية (فيديو)

سجّل المدافع إزري كونسا هدفًا مميزًا لفريقه أستون فيلا بعد مجهود فردي، خلال مشاركته في المباراة الودية ضد برينتفورد الأحد، ضمن سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي سجله كونسا، والذي أظهر شجاعته في الانطلاق بكرة مرتدة لوحده من منطقة دفاع فريقه إلى مرمى برينتفورد، متجاوزًا أكثر من لاعب من فريق الخصم ثم سدد كرة قوية في الشباك.

Ezri Konsa with a surging run ⚡️

The @AVFCOfficial defender produced a moment of magic in the #PLSummerSeries 🤯 pic.twitter.com/knK3D2rhQc

— Premier League (@premierleague) July 30, 2023