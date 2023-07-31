مدافع أستون فيلا يسجل هدفا “خياليا” في مواجهة برينتفورد الودية (فيديو)

سجّل المدافع إزري كونسا هدفًا مميزًا لفريقه أستون فيلا بعد مجهود فردي، خلال مشاركته في المباراة الودية ضد برينتفورد الأحد، ضمن سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي سجله كونسا، والذي أظهر شجاعته في الانطلاق بكرة مرتدة لوحده من منطقة دفاع فريقه إلى مرمى برينتفورد، متجاوزًا أكثر من لاعب من فريق الخصم ثم سدد كرة قوية في الشباك.

Ezri Konsa with a surging run ⚡️ The @AVFCOfficial defender produced a moment of magic in the #PLSummerSeries 🤯 pic.twitter.com/knK3D2rhQc — Premier League (@premierleague) July 30, 2023

وقطع المدافع الإنجليزي مسافة كبيرة من منتصف ملعب فريقه حتى وصوله إلى داخل منطقة جزاء برينتفورد وتسديد الكرة في المرمى.

وتغنى حساب البريميرليغ بهدف اللاعب صاحب الـ25 عامًا، قائلًا في تعليقه على الفيديو “صنع مدافع أستون فيلا لحظة من السحر في مباريات الدوري الإنجليزي الصيفية”.

وأبدى أستون فيلا إعجابه بالهدف، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، معلقًا عليه “ما الذي تفعله يا رجل؟ هدف خيالي من كونسا”.

وقبل الهدف كانت النتيجة تشير إلى تقدّم برينتفورد بهدفين دون مقابل، إلا أنه عاد في النتيجة لأستون فيلا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3-3.