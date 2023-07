تسرق الأموال وتستولى على البيانات.. نسخة مزيفة من تطبيق تليغرام تصيب أجهزة أندرويد

انتشرت نسخة مزيفة من تطبيق المراسلة الفورية “تليغرام” في نظام أندرويد، وتحمل هذه النسخة برمجيات خبيثة تهدد سلامة المستخدمين، وذلك بحسب تقرير نشره باحثون في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح التقرير أنه عند تثبيت التطبيق المزيف في جهاز الضحية يبدأ في تشغيل كود برمجي خبيث في الخلفية يتنكر في صورة خدمة تنزيل التحديثات، ويبدأ أولا في جمع البيانات عن جهاز الضحية، ثم ينشئ اتصالا مع الخادم المخصص له، ليقوم بتحميل المزيد من الملفات ومنها فيروس من نوع تروجان يسمى Triada.

Are you sure that's Telegram? Convincing fake app can steal your login credentials https://t.co/WUa6s362t9 pic.twitter.com/iLkWLbzUrX

— Laptop Mag (@laptopmag) June 30, 2023