رفضا لتحديد عدد التغريدات يوميا.. ثورة غضب ضد مالك تويتر إيلون ماسك (فيديو)

تتواصل ردود مستخدمي تويتر الغاضبة على مالك الموقع الملياردير إيلون ماسك بعد قرار تحديد عدد التغريدات التي تتاح للمستخدمين قراءتها يوميًّا.

وقال مغردون إن قرار ماسك يعدّ تمهيدا لإجبارهم على الاشتراك بمقابل مادي، وسط توقعات بحملات لحذف الحسابات ردًّا على القرار.

وكان ماسك قد غرد قائلا إن “أصحاب الحسابات الموثقة سيكونون قادرين على قراءة 6 آلاف تغريدة في اليوم، في حين يقتصر العدد في الحسابات غير الموثقة على 600 تغريدة يوميًّا”.

وعاد ماسك ليرفع العدد إلى 10 آلاف للحسابات الموثقة وألف لغير الموثقة و500 للحسابات الجديدة، مبيّنًا أن قراره يهدف لعدم استغلال شركات الذكاء الاصطناعي لبيانات المنصة.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023