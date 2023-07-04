مصر.. أول تعليق من الجيش على حادث دهس “مدينتي”.. ولقطات توثق اللحظات الأولى للواقعة (فيديو)

في أول تعليق له على واقعة مقتل طبيبة دهسًا على يد ضابط جيش داخل أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، قال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر، مساء الثلاثاء، إنه تم حبس المتهم وإحالته إلى المحكمة العسكرية.

وأضاف البيان “تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه. وتقرر حبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات”.

وتابع البيان “تؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون. كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

#المتحدث_العسكرى : قرار النيابة العسكرية بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة … إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/F2CWCu1GOt — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 4, 2023

وبدأت الواقعة عندما قام الضابط بدهس الصيدلانية “بسمة علي حسنين” عمدًا بعد مشادة كلامية مع أسرتها.

ووفق رواية زوجها، فقد تصاعدت الأمور بعد أن صدم ابنه الأكبر (11 عامًا) إحدى السيارات بـ”سكوتر” أمام الفيلا المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، فخرج الزوج ومعه أولاده الثلاثة وزوجته بسمة للبحث عن صاحب السيارة لتقديم الاعتذار له، فخرج الضابط من داخل فيلته، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف الزوج أنه حاول إنهاء الأمر والعودة إلى المنزل، لكن الموقف تطور سريعًا إلى مشادات وصراخ، ليركب الضابط سيارته ويدهس الأسرة، مما تسبب في مصرع الأم “بسمة” ودهس الأطفال الذين تعرضوا لإصابات بالغة، بينما أصيب الزوج حمدان بجروح وخدوش.

وتابع الزوج قائلًا إنهم كانوا “في حالة ذهول”، وإنهم غير مستوعبين حتى الآن سبب ما حدث.

وتداول شهود عيان مقاطع فيديو تُظهر قيام المتهم بقيادة سيارته ودهس أفراد الأسرة جميعًا عند مربع الفيلات رقم 19 في تجمّع “مدينتي” السكني.

وتصدّر وسم #حادث_مدينتي منصات التواصل في مصر، وأثارت الواقعة غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

إذا أردت أن تعرف الشجرة، فانظر إلى الثمرة.

حادثة دهس عائلة انتقاماً لخدش سيارة ضابط في "مدينتي" بأم الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل منظر يدمي القلوب. pic.twitter.com/ZbaIozBJVr — Dr. Iyad Sultan (@isultan1972) July 4, 2023

بيان المتحدث العسكرى متوازن ومطمئن وعادل وننتظر فقط تاكيدة بالحكم العاجل الذى يتميز به القضاء العسكرى وهى من اهم صفاتة سرعة اصدار الاحكام pic.twitter.com/ItF0nB8bYf — راجى عفو الله (@EmaarW) July 4, 2023

اعترف المتحدث العسكرى بأنه الجانى ضابط جيش ،وتم توجيه تهمة القتل العمد له،

(يعنى بيان الداخلية "كاذب")،

والمهم هو عدالة المحاكمة!!#حادث_مدينتي — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) July 4, 2023