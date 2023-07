أدانت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين المزدحم باللاجئين.

وقالت المنظمة الأمريكية في بيان، أمس الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة ومخيم جنين المكتظين بالسكان، وسدّ جميع مخارج المخيم ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأضافت المنظمة أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء في جنين، وهدمت المنازل بالجرافات وقطعت الطرق وهاجمت الصحفيين.

وأشارت إلى أن الحملة الإسرائيلية تأتي بعد أسبوعين من الهجمات العنيفة المستمرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين على عشرات القرى الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بواقع ثلاث هجمات يوميًّا وفق تقارير الأمم المتحدة.

وأكدت أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا مروّعًا وأكبر عملية غزو لمدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002.

وعبرت المنظمة عن غضبها من رفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدانة الهجمات الإسرائيلية، وهو ما يمثل استمرار التواطؤ الأمريكي مع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وجرائم الحرب، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تمنح إسرائيل تمويلا غير مشروط قدره 3.8 مليارات دولار سنويًّا.

وقال ستيفاني فوكس، المدير التنفيذي للمنظمة إن العدوان على جنين هو مثال آخر على الطريقة التي تعمل بها الحكومة الإسرائيلية إلى جانب المستوطنين لإرهاب الفلسطينيين وطردهم من منازلهم وأرضهم.

وأضاف فوكس: “إننا نرفض أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يختبئ الأطفال والعائلات الفلسطينية في منازلهم يحتمون من المستوطنين والطائرات الحربية الإسرائيلية”.

The Israeli military invasion of Jenin is another example of the way the Israeli government is working hand-in-glove with rightwing settlers to terrorize Palestinians and drive them from their homes and land.

Full statement ⤵️https://t.co/OfgXW2gKwl

— Jewish Voice for Peace Action (@JvpAction) July 3, 2023