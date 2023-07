أتراك ينقذون مغامرا فرنسيا أبحر لمدة 137 يوما في المحيط الأطلسي (شاهد)

تمكن قبطان تركي يدعى نجاتي دوغان من إنقاذ المغامر الفرنسي ديدييه بوفارد الذي أبحر في المحيط الأطلسي لمدة 137 يومًا وفُقد مؤخرًا، في قاربه الخاص الذي يبلغ طوله 6 أمتار، في عملية استمرت 6 ساعات.

وأظهرت مقاطع مصورة تفاصيل عملية الإنقاذ، بينما نشر القبطان على صفحته في انستغرام قبل أيام عددًا من مقاطع الفيديو التي تصور المغامر الفرنسي ولحظات العثور عليه وإنقاذه.

وتداولت وسائل إعلام محلية تفاصيل عملية الإنقاذ التي نفذها القبطان قبل نحو أسبوع.

وأوضحت أن الحادثة وقعت قبالة ساحل بورتوريكو يوم السبت 24 يونيو/حزيران، وبينما كانت سفينة نفط تابعة لشركة خاصة مع البحارة الأتراك تتجول في المحيط الأطلسي، وصل إخطار من خفر السواحل الأمريكي بفقدان الاتصال بالمغامر .

Necati Kaptan's tanker ship rescued a French citizen, who was announced as missing by the US authorities on the radio, off the coast of South America, Puerto Rico, with a 6-hour search and rescue operation.

