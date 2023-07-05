الناطق باسم سرايا القدس: الأداء البطولي في جنين يعكس تطور أداء المقاومة في حرب المدن (فيديو)

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس (أبو حمزة) أن ما جرى في جنين من أداء بطولي لافت، يعكس تطور أداء المقاتلين في الميدان والاستفادة من تجارب المعارك السابقة، مما أكسبهم قدرًا عاليًا من المهارة.

وقال في كلمة مصورة اليوم الأربعاء، إن المقاومة في الضفة وجنين صمدت ولم ولن تنكسر أمام العدو، مؤكدًا أن “نصر المقاومة في جنين اليوم هو امتداد طبيعي لمعركة سيف القدس”.

وأضاف أبو حمزة أن سرايا القدس والمقاومة “أفشلت على مدار يومين من القتال، وبصمود منقطع النظير، أهداف العدو ضمن تكتيكات ومعارك ميدانية”.

وتابع “تخلل ذلك تفجير عشرات العبوات الناسفة، وكمائن الموت من مسافة صفر برصاص الأفذاذ المغاوير، ليصبح عدوان العدو الواهي الذي سمّاه (الحديقة والمنزل) حريقًا ولهيبًا جندل جنوده المهزومين”.

وأضاف الناطق العسكري “المخيم صمد من جديد، واستطاع الوقوف بكل جسارة، وحوَّل مسار الهجوم إلى الدفاع، ليكون هذا النصر المؤزر الذي كان بأسًا لجنين امتدادًا لمعارك سيف القدس، ووحدة الساحات، وثأر الأحرار، التي ارتقى خلالها الشهداء والقادة العظام”.

ونعى أبو حمزة شهداء جنين من مقاتلين ومدنيين “الذين صدوا العدوان وكانوا الأوفياء للدماء”، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستكون دافعًا لاستمرار الجهاد والقتال.

ووجّه الناطق العسكري رسالة إلى إسرائيل، قائلًا “إن ثورة المقاومة في الضفة وكل فلسطين لن تُخمَد، وإن كل زقاق وشارع سيكون عمَّا قريب محطة للاشتباك والقتال، ولن يكون هناك استقرار طالما بقي الجيش والمستوطنون فوق أرضنا”.