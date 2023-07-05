باريس سان جيرمان يقدم مديره الفني الجديد الإسباني لويس إنريكي (فيديو)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعيين الإسباني لويس إنريكي، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، بعدما أعلن عن فسخ عقده عن المدير السابق كريستوف غالتييه.

وكشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي، أنه تقرر “تعيين لويس إنريكي مديرًا فنيًا للفريق حتى 2025″.

وقال الخليفي في بداية المؤتمر الصحفي: “قبل تقديم المدير الفني الجديد أتوجه بالشكر لكريستوفر غالتييه، مدربنا السابق”.

وأضاف: “أريد أن أشكر ليونيل ميسي، أعظم لاعب في العالم، وكذلك سيرجيو راموس”.

وقال عن إنريكي “إنها حقبة جديدة وفترة جديدة وأسلوب لعب جديد، أحد أفضل المدربين في العالم ليس لما حققه مع الفرق التي دربها، لكن لأسلوبه التدريبي، فأسلوبه هجومي كما نريد وكنت أشعر بمتعة عندما أتابع أي فريق يدربه إنريكي.. لا أريد الحديث كثيرًا لأن هذا يوم خاص له ولتقديمه وشكرًا لكم”.





ووقّع إنريكي البالغ من العمر 53 عامًا عقدًا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، وستكون مهمته الأولى هي قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوربا للمرة الأولى في تاريخه، الذي يظل حلمًا لجماهير الفريق وإدارة النادي.

وصرّح إنريكي “ليس لدي أدنى شك في أنه سيكون لدينا فريق عظيم”.

وأضاف المدرب الإسباني “يسعدني أن أنضم إلى باريس من أجل الاستمتاع بتجربة جديدة. إنه لأمر مثير للغاية أن تلتقي بأناس جدد”.

وسيتعين على إنريكي القيام بذلك دون الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل عن الفريق المتوج بالدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين للانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع فريق العاصمة الفرنسية، مما جعل الاحتفاظ بنجم منتخب فرنسا الشاب كيليان مبابي، أمرًا أكثر أهمية الآن.

وكانت آخر تجارب إنريكي التدريبية مع منتخب إسبانيا، واستمر على رأس القيادة الفنية منذ صيف 2018 وحتى مارس من عام 2019، ثم تنحى لمدة 8 أشهر بسبب مرض ابنته ثم وفاتها قبل أن يعود في نوفمبر من العام نفسه، ويستمر مع المنتخب حتى توديع مونديال قطر 2022.