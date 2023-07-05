مشير المصري للجزيرة مباشر: المقاومة أدخلت معادلة جديدة وأرض جنين محرَّمة على الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشير المصري أن المقاومة أدخلت معادلة جديدة، مفادها أن “أرض جنين محرَّمة على الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إن المقاومة في الضفة الغربية استطاعت تصنيع متفجرات لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المقاومة كانت مستعدة لمواجهة قوات الاحتلال في جنين لأطول أمد، موضحًا أن المقاومة في غزة ردت بشكل طبيعي على عدوان الاحتلال على مخيم جنين.

وقال المصري إن الاحتلال دفع ضريبة كبيرة خلال الاقتحامين الأخيرين لمخيم جنين، مؤكدًا أن كل الخيارات كانت موضوعة أمام المقاومة للرد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انتهاء العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، التي استمرت يومين وخلّفت عددًا من الشهداء والجرحى، في وقت احتفت فيه فصائل المقاومة بنجاحها في رد العدوان.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على مدينة جنين ومخيمها، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًّا بينهم 5 أطفال، وأكثر من 140 مصابًا بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وبدأت الطواقم الميدانية لبلدية جنين ومجلس الخدمات المشترك وشركات خاصة، صباح اليوم الأربعاء، أعمالها الميدانية لإزالة آثار الدمار الكبير الذي خلّفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدينة جنين ومخيمها.