كتائب القسام تنشر فيديو لاستئناف تصنيع العبوات الناسفة في جنين (شاهد)

بعد يوم واحد من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين، نشرت وحدة الهندسة التابعة لكتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا يظهر قيامها باستئناف العمل على تصنيع العبوات الناسفة.

ويُظهر المقطع الذي نشرته “القسام” عبر موقع تيليغرام اليوم الخميس، عبوات محلية الصنع ومواد متفجرة يتم إعدادها في أماكن خاصة فيما يبدو أنها ورش بدائية لتصنيع المتفجرات.





واعتبرت حركتا المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي، أمس الأربعاء، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين في الضفة الغربية بعد يومين من عملية عسكرية في المخيم، بمثابة إعلان فشل لإسرائيل وانتصار للفلسطينيين.

وقالت حماس في بيانها إن انسحاب الجيش من جنين “إعلان لفشله في تحقيق أهدافه، وهزيمته أمام إرادة الصمود والمقاومة”.

ودعت الحركة الشعب والفصائل إلى “إسناد كل المتضررين من وحشية جيش الاحتلال في جنين”، وفق البيان ذاته.

وفجر الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، لاستهداف مسلحين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.