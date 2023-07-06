لأول مرة.. السويد تسجن تركيًا اتُهم بتمويل حزب العمال الكردستاني

قررت محكمة سويدية، الخميس، معاقبة معارض تركي يدعى يحيى غونغور، بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بحيازة أسلحة والشروع في “تمويل الإرهاب”، بعد اعترافه أنه كان يجمع تبرعات لحزب العمال الكردستاني، المحظور في أنقرة.

وقالت وسائل إعلام سويدية إن هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها شخص ما في السويد بسبب تمويل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي “منظمة إرهابية”.

وتعد أنشطة المعارضين الأتراك في السويد من أبرز القضايا الخلافية بين السويد وأنقرة التي بسببها تؤخر تركيا موافقتها على انضمام السويد لحلف الناتو.

وفي مايو/أيار الماضي، شددت السويد قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهي خطوة من المتوقع أن تساعد في الحصول على الموافقة على طلب الدولة الإسكندنافية بالانضمام إلى الناتو.

ونصّ حكم المحكمة أيضًا على تسليم المتهم إلى تركيا بعد قضاء مدة محكوميته.

يُذكر أن تركيا وقّعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وذلك خلال قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران من العام الماضي.