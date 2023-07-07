البنتاغون: السفينة المحتجزة بإيران ربما تكون متورطة في تهريب النفط (شاهد)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال باتريك رايدر إن السفينة التي احتجزتها إيران ربما تكون متورطة في أنشطة تهريب النفط، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة لضمان أمن الملاحة في الخليج.

وكان متحدث باسم البحرية الأمريكية قال في وقت سابق، إن الحرس الثوري الإيراني “احتجز بالقوة” سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج، الخميس، وأن البحرية الأمريكية تتابع الموقف وقررت ألا تتدخل.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها على علم بمحاولة الحرس الثوري الاستيلاء على ناقلة صغيرة ترفع علم تنزانيا على بعد 59 ميلًا بحريًا شمال شرقي مدينة الدمام السعودية.

وأضافت الشركة في بيان “كثيرًا ما تعترض إيران الناقلات الأصغر حجمًا التي تشتبه في تهريبها للنفط”.

ويمر نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز وفقًا لبيانات من شركة فورتكسا للتحليلات.

وكانت البحرية الأمريكية قالت الأربعاء، إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان، وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية “تظل القوات الأمريكية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط”.

وقالت إيران الخميس، إن لديها أمرًا من المحكمة بالاستيلاء على إحدى الناقلتين اللتين كانتا تبحران في مياه الخليج، بعدما اصطدمت بسفينة إيرانية، والسفينة هي “ريتشموند فوياجر” التي ترفع علم جزر البهاما، تديرها شركة النفط الأمريكية شيفرون.

واستولت إيران على ناقلتين أخريين في مايو/أيار إحداهما الناقلة “أدفانتيدج سويت” التي ترفع علم جزر مارشال، وكانت تستأجرها شركة شيفرون.