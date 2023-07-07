“الدولة بأكملها ستشارك”.. الآلاف يتظاهرون في باكستان احتجاجا على إحراق مصحف بالسويد (فيديو)

خرج آلاف الباكستانيين، اليوم الجمعة، في مظاهرات كبرى بمدينتي كراتشي ولاهور، احتجاجًا على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الجمعة، إن الدولة بأكملها ستنظم احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، تحت عنوان “يوم القرآن الكريم اليوم”، مضيفًا أنه بعد أداء صلاة الجمعة، سيسجل جميع المسلمين الباكستانيين احتجاجهم السلمي.

وأضاف “القرآن الكريم في قلوبنا”، مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية قلقة بشأن حادث تدنيس القرآن الكريم في السويد، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية اليوم الجمعة.

وتابع في تغريدة له على تويتر “من أجل التعبير عن مشاعرنا وعواطفنا بشأن تدنيس القرآن الكريم، بأيدي شخص ملعون، سنحتج بمختلف أنحاء البلاد اليوم، تحت عنوان “يوم القرآن الكريم”.

میرے اہل وطن!

بات ہو قرآن کی تو قوم ایک ہے۔

سانحہ سویڈن پر پوری امتِ مسلمہ مضطرب ہے۔

ایک بد بخت کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی کے دلخراش واقعے پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے کے لئے یوم تقدیس قرآن کے عنوان سے آج ہم سب یک آواز ہو کر ملک گیر احتجاج کریں گے اور بعد از… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) July 7, 2023

وأضاف “القرآن ليس فقط كتابا نتلوه بالنسبة لنا، لكن يعطينا الإرشادات للعيش”.

وأثار حادث إحراق رجل متطرف لنسخة من القرآن الكريم في السويد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إدانات عربية ودولية ودعوات إلى وقف مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة إلى الأديان.

وأحرق شخص من أصول عراقية نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية، حيث ألقى سلوان موميكا القرآن على الأرض ثم أحرقه، وتلفظ بكلمات مسيئة إلى الإسلام.

الشرطة السويدية تصرح بمظاهرة يخطط منظمها #سلوان_موميكا (37 عامًا) لإحراق نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد #ستوكهولم الرئيسي تزامنًا مع بدء #عيد_الأضحى، وذلك بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف حظرًا أعلنته الشرطة للاحتجاجات التي تُنظَّم لإحراق المصحف. وكتب موميكا "أريد التظاهر أمام… pic.twitter.com/mcLV5v3aIR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2023

ولم تكن واقعة حرق نسخة من المصحف الأولى من نوعها في ستوكهولم، وقد سمحت الشرطة في العاصمة باستمرار المظاهرة بعد حظر فعاليات مشابهة في فبراير/ شباط.

وقضت المحاكم السويدية بأن الشرطة لم يكن لديها الحق في رفض الإذن بإحراق المصحف. وذكرت الحكومة السويدية أن هذا العمل مسموح به بموجب قوانين حرية التعبير في البلاد، لكنه ليس ملائما.

وجدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إدانته لحرق المصحف وانتقد كون جهاز الأمن السويدي لا يحظر مثل هذه الأفعال.

وقد قُوبل إحراق مصحف شريف في السويد بإدانات دولية وعربية وإسلامية شديدة.