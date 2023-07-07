فصائل المقاومة تتوعد الاحتلال: ما بعد معركة بأس جنين ليس كما قبلها (شاهد)

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن العدوان الأخير على جنين “دليل على فشل الاحتلال في الوصول إلى المجاهدين والقضاء عليهم”، مؤكدة في لهجة قوية أن “ما بعد معركة بأس جنين ليس كما قبلها”.

وأضافت الفصائل في بيان متلفز، الخميس، “نواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات للتصدي للاحتلال عند كل اقتحام واعتداء، ونؤكد على وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين”.

وتابعت “إننا في ظلال معركة بأس جنين، نؤكد بأن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال، وأننا سنكون حاضرين عند حسن ظن شعبنا”.

ووجهت فصائل المقاومة خلال البيان رسالة إلى الاحتلال قائلة له “يكفيك تصوير انتصارات وهمية”.

وشدد البيان على “وحدة فصائل المقاومة في جنين، وعلى العلاقات الوثيقة، وعلى الاتصال والتواصل الدائمين مع الجميع، في سبيل دحر الاحتلال الإسرائيلي”.

ويوم الاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها، استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة، كما قُتل فيها جندي إسرائيلي وأُصيب آخر.