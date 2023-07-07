قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال شابين فلسطينيين في البلدة القديمة بنابلس (فيديو)

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 3 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشابين هما اللذان أطلقا أول أمس النار نحو سيارة عسكرية بنابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا حارتي الحبلة والفقوس في البلدة القديمة، وحاصروا ديوان آل مقبول، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

"أمطروهما بوابل من الرصاص".. الاحتلال يقتحم نابلس ويُعدم شابين فلسطينيين pic.twitter.com/QMFvPry7Xs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2023

وطالبت قوات الاحتلال الشابين مقبول وشاهين بتسليم نفسيهما، ولحظة خروجهما من الديوان، أطلق قناصة الاحتلال النار صوبهما بشكل مباشر وكثيف، ما أدى لاستشهادهما على الفور.

وفي الأثناء اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المنطقة، أسفرت عن إصابة 3 شبان، أحدهم أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، وآخر بقنبلة غاز في وجهه، نقلوا على إثرها للمستشفى.

تغطية صحفية: "انسحاب قوات الاحتلال بعد محاصرة أحد المنازل بنابلس واغتيال شابين فيه". pic.twitter.com/BZ9LnpG5wb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 7, 2023

وقالت (وفا) إن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المكان، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، ونقل إثرها إلى المستشفى.

تغطية صحفية: "لحظة وصول جثمان الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين لمستشفى رفيديا بنابلس". pic.twitter.com/Fu5pIbTdOG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 7, 2023

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة في نابلس، ثم تبعها عدد كبير من العربات العسكرية التي اقتحمت المدينة من عدة محاور.

تغطية صحفية: "لحظة وصول الشابين اللذين اغتالهما الاحتلال في منزل بالبلدة إلى مشفى رفيديا بنابلس". pic.twitter.com/KiSvm3MA3m — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 7, 2023

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أكثر من موقع، حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع.