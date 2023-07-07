متحدث باسم حماس: عملية “كدوميم” أكدت معادلة أن الهجوم على جنين لم يمر دون عقاب (فيديو)

صرّح المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم، أن عملية مستوطنة “كدوميم” التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر واستشهاد منفّذ العملية، أرسلت العديد من الرسائل وفي اتجاهات متعددة.

وقال قاسم خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، إن أهم هذه الرسائل هي تلك الموجهة للاحتلال التي تمثلت في “تثبيت معادلة أن الهجوم على مخيم جنين لم يمر دون عقاب”.

وأضاف أن المقاومة اختارت بعد اقتحام مخيم جنين “الرد على أي اعتداء أو إجرام يرتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالعقاب الفوري”.

وتابع “من أهم المعادلات التي تم تثبيتها على الأرض أيضًا، هو أن مدينة جنين ليست لوحدها في المعركة”، وأن “جميع مدن الضفة والقطاع تؤكد حالة من التلاحم ووحدة المصير الفلسطيني”.

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في عملية جديد شمال الضفة الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/9uT6I2rUBY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2023

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس، مسؤوليتها عن العملية التي شهدتها مستوطنة “كدوميم” غرب نابلس في شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

وأضاف بيان صار عن الكتائب أن هذه العملية “تأتي كرد سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا في مخيم جنين، وردًا على تدنيس مقدساتنا وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف، ونعد الاحتلال بالمزيد”.

عاجل | كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية مستوطنة كيدوميم التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر واستشهاد منفذ العملية – منفذ العملية هو عضو الكتائب الشهيد أحمد ياسين هلال غيطان من قرية قبيا غرب رام الله pic.twitter.com/o23LDSWFgL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2023

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس، أن أهم أهداف جيش الاحتلال من اقتحام مخيم جنين واعتقال العشرات من سكانه هو “إنهاء حالة الصمود وكسر شوكة فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بما يساعد على التفرغ لاستكمال مشروع الاستيطان واستقدام مزيد من المهاجرين اليهود”.

وقال إن فصائل المقاومة في مدينة جنين “لقنت العدو درسًا قويًا في الصمود”، وإن “مخيم جنين تحول إلى مصدر إلهام لباقي المخيمات والمدن الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة”.