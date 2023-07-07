مصر.. والدة بطل العالم في الكونغ فو تبيع ميداليته الذهبية في مزاد عبر بث مباشر (فيديو)

فتحت والدة الشاب المصري عمر محمد شتا الحاصل على الميدالية الذهبية ببطولة العالم في الكونغ فو، أمس الخميس، مزادا علنيا عبر بث مباشر بقناتها على اليوتيوب، عارضة ميدالية ابنها الذهبية للبيع.

وقالت الأم إن المزاد سيظل مفتوحا مدة أسبوع، وحثت متابعيها على البدء بأي رقم حتى يُفتح المزاد، مؤكدة أنها لم تخرج في الفيديو الذي سبق لتهدد فقط، بل ستبيع الميدالية بالفعل.

وبعد تداول الفيديو، دخل الاتحاد المصري للعبة على الخط وأصدر بيانا قال فيه إن “اللاعب مسجل في أحد الأندية العسكرية الرياضية بالإسكندرية ويتقاضى راتبا شهريا، كما حصل على مكافأة إجادة فورية بعد فوزه بالميدالية الذهبية أثناء وجوده في البطولة”.

ونفى البيان تحمل الأسرة لأي مصاريف في إعداد اللاعب، مؤكدا أن الاتحاد تكفل بكافة النفقات، كما نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للعبة صورة لتكريم رئيس الاتحاد للاعب عمر شتا.

وكانت الأم قد أعلنت في مقطع سابق أنها ستبيع الميدالية لتعويض ما صرفته على ابنها حتى يصبح بطلا، وقالت إنه يلق الدعم والتقدير الذي يستحقه من بلده مصر.

واستنجدت الأم وهي تبكي عبر المقطع الأول بالمسؤولين لدعم ابنها ومنحه ما يستحق من تقدير، ليعدل عن فكرة الاعتزال والسفر إلى الخارج بسبب ما تعرض له.

وكان والد اللاعب قد قال في تصريحات صحفية إن نجله لم يحصل على قيمة الجائزة المالية للمركز الأول، رغم حصول المركزين الثاني والثالث على الجائزة.

وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الواقعة عن حال الرياضة في بلادهم. وكتب المدون وائل فؤاد “الناس بتستغرب من اللاعبين المصريين الأبطال اللي بيهربوا بره مصر ويلعبوا باسم بلاد ثانية”.

وتساءلت مدونة “أين حق اللاعب الذي رفع اسم بلده وأخذ بطولة العالم”، وتابعت “ونرجع نقول ليه الرياضيين بيسافروا بره وبيلعبوا باسم دولة أجنبية بدل اسم بلدهم”.

ورأت أن عمر شتا “من الأولى أن يُكرم ويُقدر عن ناس آخرين لا تستحق التكريم”، وقالت “ده بطل رفع اسم مصر، فين حقه لازم قوانين الرياضة دي تتغير ولازم اللاعب يتقدر ماديا ومعنويا”.

وقال ناشط آخر إن اللاعب عندما يجد بلدا يقدر مهارته الرياضية سيُقال عنه إنه هرب من بلده.