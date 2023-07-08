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حرب كلامية بين حفتر والسفير الأمريكي في ليبيا (فيديو)

سفير واشنطن ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر (رويترز)
8/7/2023

شن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، هجوما حادا على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واتهمه بالتسبب في التدخل الأجنبي في ليبيا وتحميلها خسائر كبيرة.

وشارك ناشطون ليبيون على منصات التواصل الاجتماعي جزءا من كلمة نورلاند، التي ألقاها في 30 يونيو/حزيران الماضي خلال ندوة بعنوان “استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار”، بمدينة بالتيمور الأمريكية.

وتحدّث نورلاند عن حرب عام 2019 والأحداث التي شهدتها ليبيا في الفترة السابقة وما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا، محمّلا حفتر مسؤولية التدهور الذي وصلت إليه ليبيا، إلى جانب دوره في إدخال قوات فاغنر الروسية.

وقال نورلاند إن “حفتر خلال هجومه على طرابلس جلب قوات فاغنر معه، مما أدى الى تدخل جهات دولية في البلاد”.

وأضاف “الكشف عن هذا الأمر لم يكن سهلا، ولكن هناك جهود دولية الآن لطرح حلول من خلال مشروع حقيقي، بعد أن بدأ الناس في إدراك أن الحرب خيار بعيد”.

وتابع نورلاند “ليبيا غنية، وأعتقد أن هناك فرصة حقيقية أمامنا الآن”.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري، دعا السفير الأمريكي من خلال تغريدة نشرتها السفارة “الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي”.

كما دعا القادة الليبيين إلى “وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا”.

من جهته، استنكر حفتر، في كلمة ألقاها الاثنين الماضي، ما وصفه بتطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا، مطالبا بإبعادهم عن الشأن الليبي. وقال “بعض الدبلوماسيين، وفي مقدمتهم المدعو ريتشارد نورلاند، أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق أي نتيجة تسهم في حل الأزمة الليبية، بقدر ما أنهم أسهموا في تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الليبي الواحد”.

وأضاف “هؤلاء السفراء يجب أن يبتعدوا عن حشر أنوفهم في الشأن الليبي، والليبيون ليسوا بحاجة إلى دروس ومواعظ”.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مع هذا السجال. وقال المدون جمال شريف “حتى الطفل في ليبيا يعي بكامل الوعي الإدراكي أن حفتر السبب في وجود فاغنر في ليبيا! الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الغباء مع سبق الإصرار والترصد”.

وقال الناشط الليبي علي عبود إن المفهوم من بين السطور من كلمة نورلاند هو “إرسال رسالة تقول إن حفتر يعمل لوحده ولا علاقة لنا به، لإيهام المغفلين بأن حفتر لا سلطان خارجيا عليه”.

وقال الناشط فتحي محمد “الهجوم على طرابلس كان بتعليمات من مستشار الأمن القومي الأمريكي حينها جون بولتون، وهو ما أكدته صحيفة الغارديان البريطانية”.

وكان حفتر قد أكد، الاثنين الماضي، أن قواته في شرقي ليبيا ستمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس/آب القادم لما سمّاه “التوزيع العادل للثروة النفطية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل