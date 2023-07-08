حرب كلامية بين حفتر والسفير الأمريكي في ليبيا (فيديو)

شن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، هجوما حادا على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واتهمه بالتسبب في التدخل الأجنبي في ليبيا وتحميلها خسائر كبيرة.

وشارك ناشطون ليبيون على منصات التواصل الاجتماعي جزءا من كلمة نورلاند، التي ألقاها في 30 يونيو/حزيران الماضي خلال ندوة بعنوان “استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار”، بمدينة بالتيمور الأمريكية.

وتحدّث نورلاند عن حرب عام 2019 والأحداث التي شهدتها ليبيا في الفترة السابقة وما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا، محمّلا حفتر مسؤولية التدهور الذي وصلت إليه ليبيا، إلى جانب دوره في إدخال قوات فاغنر الروسية.

وقال نورلاند إن “حفتر خلال هجومه على طرابلس جلب قوات فاغنر معه، مما أدى الى تدخل جهات دولية في البلاد”.

وأضاف “الكشف عن هذا الأمر لم يكن سهلا، ولكن هناك جهود دولية الآن لطرح حلول من خلال مشروع حقيقي، بعد أن بدأ الناس في إدراك أن الحرب خيار بعيد”.

وتابع نورلاند “ليبيا غنية، وأعتقد أن هناك فرصة حقيقية أمامنا الآن”.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري، دعا السفير الأمريكي من خلال تغريدة نشرتها السفارة “الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي”.

كما دعا القادة الليبيين إلى “وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا”.

المبعوث الأمريكي الخاص السفير نورلاند: "تدعو الولايات المتحدة الفاعلين السياسيين الليبيين الى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط والذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي و ستضر بكل الليبيين. ندعو كل القادة الليبيين الى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة… pic.twitter.com/ItNlwc6FRv — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) June 30, 2023

من جهته، استنكر حفتر، في كلمة ألقاها الاثنين الماضي، ما وصفه بتطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا، مطالبا بإبعادهم عن الشأن الليبي. وقال “بعض الدبلوماسيين، وفي مقدمتهم المدعو ريتشارد نورلاند، أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق أي نتيجة تسهم في حل الأزمة الليبية، بقدر ما أنهم أسهموا في تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الليبي الواحد”.

وأضاف “هؤلاء السفراء يجب أن يبتعدوا عن حشر أنوفهم في الشأن الليبي، والليبيون ليسوا بحاجة إلى دروس ومواعظ”.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مع هذا السجال. وقال المدون جمال شريف “حتى الطفل في ليبيا يعي بكامل الوعي الإدراكي أن حفتر السبب في وجود فاغنر في ليبيا! الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الغباء مع سبق الإصرار والترصد”.

🔴 نورلاند يرد على حفتر بأنه هو من اتى بالفاقنر؟

حتى الطفل في ليبيا يعي بكامل الوعي الإدراكي ان حفتر هو من كان السبب بوجود الفاقنر في ليبيا!

الولايات المتحدة الامريكية تمارس سياسة الغباء مع سبق الاصرار والترصد.

JMC — 🇱🇾 J. M .C (@jamalachref1) July 5, 2023

وقال الناشط الليبي علي عبود إن المفهوم من بين السطور من كلمة نورلاند هو “إرسال رسالة تقول إن حفتر يعمل لوحده ولا علاقة لنا به، لإيهام المغفلين بأن حفتر لا سلطان خارجيا عليه”.

المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يقول: حفتر أحضر فاغنر وأدى إلى

تدخل تركيا وجهات خارجية عام 2019 هذا ردا علي كلمة المجرم حفتر ،، الذي فهمته بين السطور كأنه يرسل رسالة ويقول حفتر يعمل لوحده ولا علاقه لنا به ،، لايهام المغفلين بان حفتر لا سلطان خارجي عليه ،!؟ — ⵄⵍⵢ ⵎⵃⵎⴷ🇱🇾 علي عبود (@AMAboud6) July 6, 2023

وقال الناشط فتحي محمد “الهجوم على طرابلس كان بتعليمات من مستشار الأمن القومي الأمريكي حينها جون بولتون، وهو ما أكدته صحيفة الغارديان البريطانية”.

مفروض يعرف نورلاند ان الادارة الامريكية السابقة هي اللي خلت حفتر يعتدي على طرابلس .

ادارة بايدن تبي تبرا امريكا من كل شيء حاصل في ليبيا خاصة في موضوع المرتزقة الاجانب ،رغم انهم عندهم علم بالموضوع على ايام ترمب وبولتن لم كان مستشار الامن القومي . — سيف الاسلام (@saifshtawi) July 5, 2023

كلام المجرم حفتر بخصوص تصريحات السفير الأمريكي الكذاب نورلاند .. يوضّح لمن لم يفهم .. إن كل الذين انتقذوا موقف السفير ما هم إلا تبع موقف حفتر سواء بالتوجيه قبل كلامه أو بالتّبع بعده. — فيصل عريبي (@fiissll1) July 5, 2023

وكان حفتر قد أكد، الاثنين الماضي، أن قواته في شرقي ليبيا ستمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس/آب القادم لما سمّاه “التوزيع العادل للثروة النفطية”.