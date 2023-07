أمطار غزيرة تودي بحياة 12 شخصا “على الأقل” شمالي الهند (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم خلال اليومين الماضيين إثر هطول أمطار غزيرة على مناطق عدة بشمالي الهند، وقد توقعت هيئة الأرصاد هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وذكرت شبكة “إن دي تي في” (NDTV) الهندية أن هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار غزيرة على دلهي وهاريانا وهيمشال براديش وأوتارخاند وراجستان والبنجاب، وجامو وكشمير.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن اضطرابًا غربيًّا ساد فوق شمالي الهند، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة أمس على مناطق عدة منها دلهي.

وأدى تراكم المياه إلى حدوث اختناقات مرورية في مناطق عدة بالعاصمة الهندية، وقد هطل على دلهي 153 مليمترًا من الأمطار خلال 24 ساعة، وتُعَد أعلى كمية تهطل خلال يوم واحد في شهر يوليو/تموز منذ 1982.

ولقيت امرأة (58 عامًا) حتفها في دلهي بعد انهيار سقف منزلها، في حين توفي 4 أشخاص في حوادث متعلقة بالأمطار في راجستان.

ولقيت أخرى وابنتها (6 أعوام) حتفهما في منطقة موزافارناجار بولاية أوتار براديش، صباح اليوم الأحد، عقب انهيار منزلهما بسبب الأمطار الغزيرة. كما لقي 3 أفراد من أسرة واحدة حتفهم في منطقة شيملا بولاية هيمشال براديش في حادث مماثل.

وفي ولاية جامو وكشمير، لقي جنديان حتفهما بعدما جرفتهما الفيضانات في منطقة بونش، مساء أمس السبت.

