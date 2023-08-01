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تفاعل واسع مع رد فعل كريم بنزيما على طفل اقتحم الملعب لمقابلته (فيديو)

بنزيما كريم بنزيما
تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى جمهور نادي الاتحاد السعودي (رويترز)
1/8/2023-|آخر تحديث: 1/8/202312:53 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع فيديو يُظهر رد فعل لاعب فريق الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما، على اقتحام طفل أرض الملعب من أجل لقائه، في أعقاب مباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

ويظهر في الفيديو الطفل وهو يركض نحو المهاجم الفرنسي بينما كان رجال الأمن يلاحقونه، ليستجيب له بنزيما ويمنحه قميصه الخاص به وسط تصفيق الحضور، وإشادة واسعة على مواقع التواصل لاحقًا.

 

وكان بنزيما قد هز الشباك ليمنح الاتحاد الفوز 1-صفر على 9 لاعبين من الصفاقسي التونسي، والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية للأندية لكرة القدم الأحد.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بست نقاط، متقدمًا بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

وبقي الصفاقسي بدون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان قد تعادل مع الشرطة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر