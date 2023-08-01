تفاعل واسع مع رد فعل كريم بنزيما على طفل اقتحم الملعب لمقابلته (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع فيديو يُظهر رد فعل لاعب فريق الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما، على اقتحام طفل أرض الملعب من أجل لقائه، في أعقاب مباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

ويظهر في الفيديو الطفل وهو يركض نحو المهاجم الفرنسي بينما كان رجال الأمن يلاحقونه، ليستجيب له بنزيما ويمنحه قميصه الخاص به وسط تصفيق الحضور، وإشادة واسعة على مواقع التواصل لاحقًا.

بنزيما يسعد طفل حاول جاهدآ من اجل الوصول اليه البنز كبير pic.twitter.com/BlT4WGKqgA — بادي المالكي (@badimalki) July 31, 2023

وكان بنزيما قد هز الشباك ليمنح الاتحاد الفوز 1-صفر على 9 لاعبين من الصفاقسي التونسي، والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية للأندية لكرة القدم الأحد.

🥰 طفل ينزل من المدرجات نحو " #كريم_بنزيما " الذي طلب من المنظمين ترك الطفل ومنحه تيشرته#الاتحاد_الصفاقسي #كأس_الملك_سلمان_للاندية pic.twitter.com/oJPi70wMkE — علاء سعيد (@alaa_saeed88) July 30, 2023

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بست نقاط، متقدمًا بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

وبقي الصفاقسي بدون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان قد تعادل مع الشرطة.

كريم بنزيما يقوم بمنح قميصه لـ طفل دخل الملعب لكي يقابله 😢💛💛. pic.twitter.com/xil2ykUz3q — RAMi. (@R4MiY) July 30, 2023

لفتة رائعة من بنزيما مع طفل اتحادي 😍 pic.twitter.com/F0x6SjOhJ2 — GOAL Arabia (@GoalAR) July 30, 2023

لقطة جميلة جدًا .. كريم بنزيما يقوم بمنح قميصه لـ طفل دخل الملعب لكي يقابله 💛🥹

pic.twitter.com/XvA9AebJG0 — عمرو (@bt3) July 30, 2023

الكريم كريم بنزيما يقوم بـمنح قميصه لـ طفل 💛 pic.twitter.com/NEqVNdEZMf — 『GAOT🇦🇷✨️ (@AnzwM58449) July 30, 2023