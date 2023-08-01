جمهور الجزيرة مباشر: أحداث مخيم عين الحلوة “فتنة” تسيء إلى القضية الفلسطينية وتخدم الاحتلال (فيديو)

أدان جمهور الجزيرة مباشر الاشتباكات التي دارت بين أطراف فلسطينية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدين أنها تسيء إلى القضية الفلسطينية وتخدم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار جمهور الجزيرة مباشر إلى أن “من يؤجج الصراع لا يمكن أن يكون هدفه خدمة الصف الوطني والقضية النضالية للشعب الفلسطيني بقدر ما يخدم العدو”.

ودعا جمهور الجزيرة مباشر عبر مقاطع فيديو أرسلوها عبر نافذة “الخط الساخن” التفاعلية، المتقاتلين إلى ضبط النفس “وعدم توجيه أسلحتهم اتجاه إخوانهم”.

ووجه مشاهد رسالة إلى طرفي النزاع قائلا: “لا يجوز وغير مقبول أن تطلق الرصاص على أخيك وابن قضيتك وابن دينك وابن وطنك. غير مقبول أن تطلق النار إلا على الأعداء”، مطالبا القوى اللبنانية وفصائل المقاومة بالتدخل “لتهدئة الأوضاع ومحاولة احتواء الأزمة وإخماد هذه الفتنة”.

وحمّل جمهور الجزيرة مباشر الطرف المبادر بإطلاق النار أولا، المسؤولية عن هذا الاقتتال، مطالبين بتقديم المتسبب إلى العدالة، رافضين أي مبادرات فردية أو تنظيمية لأخذ الحقوق باليد وإطلاق النار على أحد.

وأشاروا إلى أن هذه الأحداث تسببت في تشريد آلاف اللاجئين في مخيم عين الحلوة ودفعتهم إلى النزوح من مناطق النزاع المسلح إلى مناطق أكثر أمنا، لافتين إلى أنه من المؤسف “اندلاع نزاع مسلح بين المناضلين الفلسطينيين يشغلهم عن قضيتهم المركزية”.

وأبدى البعض أسفه لتزامن الاقتتال مع محاولات توحيد الصف الفلسطيني حول قضيته من خلال اجتماع الفصائل في مدينة العلمين المصرية، مشيرين إلى أنه فتح أزمات وعزز الانقسام بين الفصائل الفلسطينية والسلطة.

وأعرب جمهور الجزيرة مباشر عن أملهم في إنهاء النزاع، وإعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية، واستقرار أحوال اللاجئين في المخيم.