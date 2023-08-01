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رئيسة وزراء إيطاليا تواجه موجة من السخرية بعد سؤال عن ألوان علم بلدها (فيديو)

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1/8/2023-|آخر تحديث: 1/8/202312:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

واجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موجة من السخرية والانتقادات عبر مواقع التواصل، خلال زيارتها الرسمية الأولى لواشنطن، الخميس والجمعة الماضيين، بسبب ألوان عَلم بلدها.

والتقت ميلوني، الجمعة، عددًا من السياسيين الأمريكيين، بينهم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وارتبكت ميلوني عندما وجّه إليها السيناتور شومر سؤالا عن ما تعنيه ألوان العلم الإيطالي، وسألها أمام عدسات الكاميرات قبل التقاط الصورة الرسمية عقب اللقاء، قائلا “كنت أتساءل هل الأحمر والأبيض والأخضر لها دلالات في العلم الإيطالي”.

وبدت جورجيا ميلاني متفاجئة من السؤال، قبل أن تتلعثم وهي تجيب قائلة “نعم، نعم، نعم لها دلالة لشيء ما، لهذه الألوان دلالات كثيرة”.

وسخر ناشطون إيطاليون من إجابة رئيسة الوزراء، معتبرين أنها “أخفقت في الرد على سؤال سهل”، وكتبت مادلينا “من الغريب أن جورجيا ميلوني لم ترد بأن اللون الأخضر يمثل الريحان والأبيض الموزاريلا والأحمر الطماطم”.

وعلّق أحد الحسابات ساخرا “جواب وطني عظيم”.

وكتب صاحب حساب آخر “حسنًا ليس عليها أن تعلم، رئيسة الوزراء غير وطنية”.

وقال فرانسيسكو روسي “انظروا إلى جهل هؤلاء.. هل بحثت في جوجل عن معنى ألوان العلم الإيطالي؟”.

وكتب إينزو شريسي “الألوان الثلاثة”، “الوطن”، “الأمة”، وتساءل “كم مرة قرأنا وسمعنا هذه الكلمات قبل الفوز برئاسة الحكومة؟

ثم يسألونها عن معنى ألوان العلم الإيطالي.. الصمت، مثل تلميذة غير مستعدة”.

ويرمز اللون الأخضر في علم إيطاليا إلى السهول والتلال، فيما يرمز الأبيض إلى الثلوج التي تغطي جبال الألب، أما الأحمر فيرمز إلى الدماء التي سالت من أجل إيطاليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي