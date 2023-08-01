رئيسة وزراء إيطاليا تواجه موجة من السخرية بعد سؤال عن ألوان علم بلدها (فيديو)

واجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موجة من السخرية والانتقادات عبر مواقع التواصل، خلال زيارتها الرسمية الأولى لواشنطن، الخميس والجمعة الماضيين، بسبب ألوان عَلم بلدها.

والتقت ميلوني، الجمعة، عددًا من السياسيين الأمريكيين، بينهم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وارتبكت ميلوني عندما وجّه إليها السيناتور شومر سؤالا عن ما تعنيه ألوان العلم الإيطالي، وسألها أمام عدسات الكاميرات قبل التقاط الصورة الرسمية عقب اللقاء، قائلا “كنت أتساءل هل الأحمر والأبيض والأخضر لها دلالات في العلم الإيطالي”.

وبدت جورجيا ميلاني متفاجئة من السؤال، قبل أن تتلعثم وهي تجيب قائلة “نعم، نعم، نعم لها دلالة لشيء ما، لهذه الألوان دلالات كثيرة”.

وسخر ناشطون إيطاليون من إجابة رئيسة الوزراء، معتبرين أنها “أخفقت في الرد على سؤال سهل”، وكتبت مادلينا “من الغريب أن جورجيا ميلوني لم ترد بأن اللون الأخضر يمثل الريحان والأبيض الموزاريلا والأحمر الطماطم”.

Comunque strano che Giorgia Meloni non abbia risposto che il verde sta per rappresentare il basilico, il bianco per la mozzarella e il rosso per il pomodoro. #Meloni #bandieraitaliana #MadeinItaly — maddalena (@mpignatiello) July 28, 2023

وعلّق أحد الحسابات ساخرا “جواب وطني عظيم”.

Check Sumer, leader dei senatori democratici 🇺🇸 chiede a Meloni: “Cosa significano i tre colori della bandiera italiana?”#Meloni: “si sì sì, significano molte cose.” Gran Bella risposta da patriota. Proprio!!!pic.twitter.com/DTzP8g7nTP — Le bimbe di Elly e Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@BimbePeppe) July 27, 2023

وكتب صاحب حساب آخر “حسنًا ليس عليها أن تعلم، رئيسة الوزراء غير وطنية”.

Viaggio negli USA. Giorgia #Meloni non risponde alla domanda di un Senatore americano sul significato dei colori del #tricolore.

Vabbè non è obbligata a saperlo, mica è una patriota il Presidente del Consiglio…@BADU____ — Satiraptus (@Satiraptus) July 31, 2023

وقال فرانسيسكو روسي “انظروا إلى جهل هؤلاء.. هل بحثت في جوجل عن معنى ألوان العلم الإيطالي؟”.

"Guarda che ignoranza questi fascisti!"

Nel frattempo avete cercato su google il significato dei colori della bandiera italiana?#Meloni #Tricolore — Francesco Rossi (@Francrossi68) July 28, 2023

وكتب إينزو شريسي “الألوان الثلاثة”، “الوطن”، “الأمة”، وتساءل “كم مرة قرأنا وسمعنا هذه الكلمات قبل الفوز برئاسة الحكومة؟

ثم يسألونها عن معنى ألوان العلم الإيطالي.. الصمت، مثل تلميذة غير مستعدة”.

Il "#tricolore", la “#patria”, la “#Nazione”.

Quante volte volte abbiamo letto e ascoltato queste parole da quando la #destra è al governo?

Poi le chiedono il significato dei colori della bandiera italiana e… scena muta!

Come una scolaretta impreparata.#Meloni vergognosa! https://t.co/nHBPikrOaZ — Enzo Cherici 💛❤️ (@EnzoCherici) July 28, 2023

ويرمز اللون الأخضر في علم إيطاليا إلى السهول والتلال، فيما يرمز الأبيض إلى الثلوج التي تغطي جبال الألب، أما الأحمر فيرمز إلى الدماء التي سالت من أجل إيطاليا.