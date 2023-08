رئيسة وزراء إيطاليا تواجه موجة من السخرية بعد سؤال عن ألوان علم بلدها (فيديو)

واجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موجة من السخرية والانتقادات عبر مواقع التواصل، خلال زيارتها الرسمية الأولى لواشنطن، الخميس والجمعة الماضيين، بسبب ألوان عَلم بلدها.

والتقت ميلوني، الجمعة، عددًا من السياسيين الأمريكيين، بينهم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وارتبكت ميلوني عندما وجّه إليها السيناتور شومر سؤالا عن ما تعنيه ألوان العلم الإيطالي، وسألها أمام عدسات الكاميرات قبل التقاط الصورة الرسمية عقب اللقاء، قائلا “كنت أتساءل هل الأحمر والأبيض والأخضر لها دلالات في العلم الإيطالي”.

وبدت جورجيا ميلاني متفاجئة من السؤال، قبل أن تتلعثم وهي تجيب قائلة “نعم، نعم، نعم لها دلالة لشيء ما، لهذه الألوان دلالات كثيرة”.

وسخر ناشطون إيطاليون من إجابة رئيسة الوزراء، معتبرين أنها “أخفقت في الرد على سؤال سهل”، وكتبت مادلينا “من الغريب أن جورجيا ميلوني لم ترد بأن اللون الأخضر يمثل الريحان والأبيض الموزاريلا والأحمر الطماطم”.

Comunque strano che Giorgia Meloni non abbia risposto che il verde sta per rappresentare il basilico, il bianco per la mozzarella e il rosso per il pomodoro. #Meloni #bandieraitaliana #MadeinItaly

— maddalena (@mpignatiello) July 28, 2023