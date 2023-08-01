“صندوق طالب العلم”.. مبادرة أفغانية لمساعدة 500 شخص على استكمال دراستهم (فيديو)

أعلنت جمعية خيرية في كابل تكفلها بطلاب العلم من الفئات الهشة، حيث تسعى إلى تشجيع الشباب في أفغانستان على متابعة دراستهم الثانوية والجامعية.

ويرى القائمون على جمعية “نجم” الأفغانية الخيرية أن العلم هو الطريق الوحيد للقضاء على الفقر ونمو المجتمع، وأطلقت مشروع “صندوق طالب العلم” لدعم الطلاب.

وقال المتحدث باسم الجمعية عز الدين الحفيظ، الاثنين، لكاميرا الجزيرة مباشر، إن الصندوق الذي أُطلِق في 2022 يتكفل بـ500 طالب من مختلف المستويات الدراسية.

وأوضح أن هؤلاء الطلبة من تخصصات مختلفة لا يقدرون على توفير مصاريف الدراسة بسبب الوضع الاقتصادي، وأنهم يأتون إلى الجمعية من جميع أنحاء أفغانستان.

ويغطي الصندوق القائم على التبرعات من داخل أفغانستان وخارجها، احتياج طلبة من 25 ولاية، ويقول “الحفيظ” إن الجمعية تحتاج لذلك إلى 115 ألف دولار.

ودعا المتحدث باسم الجمعية المنظمات الدولية والطلابية إلى التبرع لأجل هؤلاء الطلاب الذين يعانون ظروفًا صعبة للغاية، مفيدًا بأن 30% من الشباب الأفغاني غير قادرين على متابعة دراستهم بسبب ظروف البلد.

والتقت كاميرا الجزيرة مباشر عددًا من المستفيدين بسلك الماجستير، الذين أكدوا تمكنهم من متابعة دراستهم بفضل جمعية “نجم”، متمنين حصولها على الدعم من أجل استمرارها واستفادة عدد أكبر من الطلاب الأفغان من برنامجها.

وإلى جانب التعليم، توفر الجمعية الخيرية دورات للخياطة والميكانيك، ودورات توفير العمل وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية.

ويضم مقر الجمعية في كابل عددًا من الأقسام لتطوير فنون الخطابة والإلقاء ومجالات أخرى، كما يضم سكنًا للطلاب من ولايات بعيدة عن كابل، كما توفر لهم الجمعية الأكل والشرب.

كما يضم المركز مكتبة كبيرة تحتوي على مئات الكتب.