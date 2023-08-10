أسوشيتدبرس: قادة الانقلاب في النيجر يهددون بقتل الرئيس محمد بازوم إذا تدخلت دول الجوار عسكريا

نقلت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، الخميس، عن مسؤولين غربيين أن قادة الانقلاب العسكري في النيجر هددوا بقتل الرئيس المحتجز محمد بازوم إذا تدخلت دول الجوار عسكريًا.

وكان قادة الانقلاب في النيجر قد أعلنوا في وقت سابق عن قرارات جديدة لتوطيد سلطتهم، وحذّروا من أي تدخل عسكري أجنبي، في حين هددت واشنطن بوقف شراكتها مع نيامي.

كما رفض قادة الانقلاب، الثلاثاء الماضي، مسعى لإيفاد فريق يضم ممثلين عن “إكواس” والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى نيامي.

وأعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين حيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري في النيجر سيمثّل “إعلان حرب” عليهما.

وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر، وهي دولة تصنّف على أنها من بين الأفقر في العالم، الجدل ضمن “إكواس”، وتحذيرات من الجزائر وروسيا.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) اليوم الخميس، في ختام قمة أبوجا لبحث الانقلاب في النيجر إن مجموعة (إكواس) لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير.

كما أعرب قادة “إكواس” عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيًا.

وتأتي القمة بعد 4 أيام على انقضاء مهلة حددتها “إكواس” لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو/تموز الماضي إلى منصبه، لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.