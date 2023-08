أول محجبة في مونديال السيدات للجزيرة مباشر: فخورة بما قدمت للمغرب ومقتنعة بحجابي (فيديو)

بزغ اسم لاعبة كرة القدم المغربية نهيلة بنزينة في منافسة كأس العالم للسيدات الجارية في أستراليا ونيوزيلندا، عندما نزلت للمربع الأخضر بحجابها في أول مباراة لمنتخب بلدها ضد المنتخب الألماني.

سُلطت الأضواء على منتخب اللبؤات كأول منتخب عربي يشارك في كأس العالم لكرة القدم للسيدات. وكانت نهيلة أبرز لاعباته، أسالت الكثير من المداد منذ ظهورها الأول باعتبارها المحجبة الأولى التي تشارك في مونديال الكبار.

تفاعلت صحف دولية مع مشاركة بنزينة في المونديال بالحجاب، فيما تلقت دعما كبيرا من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن شخصيات على أرض الملعب كان أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو.

بالمقابل، أعادت نهيلة لغط الحجاب إلى الواجهة في فرنسا مرة أخرى، وطيلة أسبوع كامل ناقشت الصحف والقنوات والأوساط السياسية غطاء رأس اللاعبة، فيما ذهب البعض إلى انتقاد شكل حجابها، معتبرين أنه “غير شرعي”.

نهيلة بنزينة، تفاجأت بدورها من التفاعل الواسع مع حجابها، ولم تتوقع أنه قد يثير كل هذه الجلبة، لكنها عبّرت عن سعادتها بتميزها قائلة إنه “تميز مُشرّف”.

وقالت لاعبة المنتخب المغربي للسيدات لموقع الجزيرة مباشر، “تحجبت عن قناعة وهو أمر لست نادمة عليه، وأشجع أي امرأة ترغب بأخذ الخطوة”، وزادت “أعتقد أن الحجاب لا يمنع من ممارسة الرياضة وتحقيق الطموح”.

واعتبرت نهيلة أن ارتداءها للحجاب نابع من قناعة شخصية، مُقرة أنه قد يكون مستغرَبا في وسط لا تلبس أغلب من فيه الحجاب، قبل أن تستدرك “لكن طريقة لباس اللاعب هي حريته الشخصية ولكل الحرية في اختياراته”.

أكدت اللاعبة المغربية أنها لم تتعرض لأي مضايقات من طرف مسؤوليها، سواء في الجامعة المغربية لكرة القدم بالمغرب خلال اختيارها لتمثيل بلدها في مونديال أستراليا، كما لم يطرح حجابها أي نقاش مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ومنح فيفا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فترة تجريبية في عام 2012، سمح خلالها للاعبات بارتداء الحجاب في المنافسات الدولية، قبل أن يرفع الحظر، في عام 2014.

عبّرت نهيلة للجزيرة مباشر عن تلقيها الدعم من “مسؤولين كبار في فيفا” وفخرهم بحجابها، فيما ظهرت بعد مباراة فريقها مع كوريا الجنوبية مع جياني إنفانتينو وهو يحييها بحرارة.

ونشر حساب فيفا على تويتر في تغريدة تضمنت صورة بنزينة “نهيلة بنزينة ستصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023.. نجمة المغرب ستكون أول لاعبة تشارك في منافسات البطولة مرتدية الحجاب”.

A global inspiration. 💫

Morocco star Nouhaila Benzina full of pride after becoming first #FIFAWWC player to wear a hijab. 🇲🇦@EnMaroc | #BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 1, 2023