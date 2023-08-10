أول محجبة في مونديال السيدات للجزيرة مباشر: فخورة بما قدمت للمغرب ومقتنعة بحجابي (فيديو)

بزغ اسم لاعبة كرة القدم المغربية نهيلة بنزينة في منافسة كأس العالم للسيدات الجارية في أستراليا ونيوزيلندا، عندما نزلت للمربع الأخضر بحجابها في أول مباراة لمنتخب بلدها ضد المنتخب الألماني.

سُلطت الأضواء على منتخب اللبؤات كأول منتخب عربي يشارك في كأس العالم لكرة القدم للسيدات. وكانت نهيلة أبرز لاعباته، أسالت الكثير من المداد منذ ظهورها الأول باعتبارها المحجبة الأولى التي تشارك في مونديال الكبار.

تفاعلت صحف دولية مع مشاركة بنزينة في المونديال بالحجاب، فيما تلقت دعما كبيرا من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن شخصيات على أرض الملعب كان أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو.

بالمقابل، أعادت نهيلة لغط الحجاب إلى الواجهة في فرنسا مرة أخرى، وطيلة أسبوع كامل ناقشت الصحف والقنوات والأوساط السياسية غطاء رأس اللاعبة، فيما ذهب البعض إلى انتقاد شكل حجابها، معتبرين أنه “غير شرعي”.

نهيلة بنزينة، تفاجأت بدورها من التفاعل الواسع مع حجابها، ولم تتوقع أنه قد يثير كل هذه الجلبة، لكنها عبّرت عن سعادتها بتميزها قائلة إنه “تميز مُشرّف”.

وقالت لاعبة المنتخب المغربي للسيدات لموقع الجزيرة مباشر، “تحجبت عن قناعة وهو أمر لست نادمة عليه، وأشجع أي امرأة ترغب بأخذ الخطوة”، وزادت “أعتقد أن الحجاب لا يمنع من ممارسة الرياضة وتحقيق الطموح”.

واعتبرت نهيلة أن ارتداءها للحجاب نابع من قناعة شخصية، مُقرة أنه قد يكون مستغرَبا في وسط لا تلبس أغلب من فيه الحجاب، قبل أن تستدرك “لكن طريقة لباس اللاعب هي حريته الشخصية ولكل الحرية في اختياراته”.

أكدت اللاعبة المغربية أنها لم تتعرض لأي مضايقات من طرف مسؤوليها، سواء في الجامعة المغربية لكرة القدم بالمغرب خلال اختيارها لتمثيل بلدها في مونديال أستراليا، كما لم يطرح حجابها أي نقاش مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ومنح فيفا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فترة تجريبية في عام 2012، سمح خلالها للاعبات بارتداء الحجاب في المنافسات الدولية، قبل أن يرفع الحظر، في عام 2014.

عبّرت نهيلة للجزيرة مباشر عن تلقيها الدعم من “مسؤولين كبار في فيفا” وفخرهم بحجابها، فيما ظهرت بعد مباراة فريقها مع كوريا الجنوبية مع جياني إنفانتينو وهو يحييها بحرارة.

Nouhaila Benzina felicitée par Gianni Infantino en personne. 🫂🧕🏽🇲🇦 pic.twitter.com/gJgSFSEuIM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 3, 2023

ونشر حساب فيفا على تويتر في تغريدة تضمنت صورة بنزينة “نهيلة بنزينة ستصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023.. نجمة المغرب ستكون أول لاعبة تشارك في منافسات البطولة مرتدية الحجاب”.

A global inspiration. 💫 Morocco star Nouhaila Benzina full of pride after becoming first #FIFAWWC player to wear a hijab. 🇲🇦@EnMaroc | #BeyondGreatness — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 1, 2023

أوضحت نهيلة للجزيرة مباشر، أنها كانت تلقت الدعم والتشجيع من طرف فريقها، وأن التعامل معها في مونديال أستراليا كان باحترام وتقدير كبيرين، فيما تلقت هجوما من الإعلام الفرنسي -قبل مباراة فريقها مع منتخب بلادهم- تجاوز الاستوديوهات التحليلية ليصل إلى الأوساط السياسية.

وقال المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الفرنسي جوليان أودول، بأنه “يجب طرد الاسلاموية من الملاعب الرياضية”، وحث محللون رياضيون فيفا على منع الحجاب في الملاعب.

علّق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب على مظهر اللاعبة، قائلين إن لباسها “لا يتوافق مع الملابس الشرعية”، ردا على هؤلاء قالت نهيلة إن كرة القدم لها شروط على كل لاعب الالتزام بها، مضيفة “لا يمكنني أن أنزل إلى الملعب بعباية أو سروال”.

وترى نهيلة بنزينة أن على من انتقدوها أن يفرقوا بين الدين والرياضة، قائلة “أنا أكيد لا أصلي باللباس الذي ألعب به كرة القدم”، موضحة أنها حافظت على حجابها في إطار قوانين اللعبة.

وقالت اللاعبة المغربية إنها تركز على كرة القدم وتقضي أوقات فراغها مع عائلتها وأصدقائها، ولا تهتم للانتقادات خصوصا تلك التي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أشخاص لم يعرفوها بشكل مباشر، وحكموا عليها من صورة نُشرت.

لقيت نهيلة الدعم الأكبر من أسرتها الرياضية بالأساس، وتقول إنها نزلت إلى المربع الأخضر في سن صغيرة وإنها حظيت بموهبة عملت على صقلها باجتهاد ومثابرة، وهو ما مكنها من الوصول إلى رتب عالية.

تميزت نهيلة بلعبها أيضا في كأس العالم للسيدات، وقالت إنها راضية عن أدائها، وتحدثت للجزيرة مباشر عن مشاركة المنتخب المغربي للسيدات لأول مرة في كأس العالم ووصفتها بالمشرفة، إذ تمكن الفريق من وصول دور الـ16 وهي المرة الأولى التي يصل إليه منتخب عربي.

وقالت إن فريق السيدات تلقى دعما كبيرا من منتخب الأسود، وعبرت عن شكرها لهم على التشجيع والثقة، وقالت إن رسائلهم كانت مشجعة ودافعا للنجاح، معبرة عن فخرها بالنتائج التي حققها منتخب اللبؤات كأول مشاركة في مونديال السيدات، شاكرة أيضا تشجيع المغاربة.

اعتبرت نهيلة أن ما وصل إليه منتخب المغرب في مونديال أستراليا حافز لمزيد من العمل للظهور بصورة أفضل في منافسات كبرى مقبلة، عبّرت اللاعبة عن إصرار وحماس كبيرين وهي تقول، إن “الأمر لم ينته في أستراليا بل بدأ”.

وتابعت في حوارها مع الجزيرة مباشر، إن المنتخب المغربي للسيدات سيعمل باستمرار ومثابرة لتحقيق الهدف نفسه، وهو رفع العلم المغربي عاليا خارج المغرب.

وطالبت نهيلة مشجعي منتخب اللبؤات بالثقة فيهن دائما وتشجيع الفريق حتى يحقق إنجازات أخرى، وشكرت باقي لاعبات فريقها على الروح القتالية التي أظهرنها في الملعب خلال المونديال.

وتعليقا على إقصاء فريقها أمام المنتخب الفرنسي، الثلاثاء، قالت نهيلة إنه “منتخب متمرس يشارك باستمرار في كأس العالم للسيدات، فيما هي مشاركتنا الأولى”.

ووصفت اللاعبة المقابلة بأنها “لم تكن سهلة”، مضيفة “حاولنا الظهور بصورة جيدة ونوقف هجماتهم لكننا لم نُوفق في ذلك، نحن مقتنعون أننا أدينا واجبنا والحمد لله، والنتيجة دافع لنا للتطوير والعمل بجهد أكبر”.

واعتبرت أن كرة القدم لم تعد حكرا على الرجال، بل إن المرأة أصبحت تشارك في مختلف الرياضات، وقالت إن عددا منهم شرفن العلم المغربي وجعلن المغاربة يفتخرون بهن.

وشجعت نهيلة كل فتاة تملك موهبة ولو بسيطة في رياضة معينة أن تشتغل عليها وتنمّيها، لا تؤمن اللاعبة بالمستحيل وترى أن مفتاح الوصول إلى أعلى المراتب هو العمل الجاد.