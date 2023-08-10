دبلوماسية بريطانية: ندعم تشكيل حكومة انتقالية في ليبيا ومستعدون لمحاسبة من يقوِّضون العملية الديمقراطية (فيديو)

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز إن الحكومة البريطانية تدعم تشكيل حكومة مؤقتة بولاية محددة ولفترة انتقالية بهدف الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا.

وأضافت روزي دياز، خلال مشاركتها في برنامج (مباشر مع) على الجزيرة مباشر مساء الأربعاء، “أنه لا بديل عن مسار 6+6. وأن الشعب الليبي يريد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال. وأن بريطانيا مع شركائها الدوليين سيعملون على تحقيق هذا الرهان”.

وشددت الدبلوماسية البريطانية قائلة “مستعدون للعمل مع شركائنا الدوليين لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا”.

وتلعب بريطانيا دورا سياسيا في ليبيا عبر محادثات أجرتها السفيرة البريطانية كارولين هورندال مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص إجراء الانتخابات وفق قوانين اللجنة المشتركة 6+6 وحل الأزمة الليبية.

واعتبرت الدبلوماسية البريطانية أن الاستقرار السياسي في ليبيا عبر خارطة الطريق التي قدمتها مجموعة 6+6، من شأنه أن يساهم في حل الكثير من مشاكل ليبيا، خاصة معضلة الهجرة غير النظامية في حوض البحر الأبيض المتوسط.