رئيس نيجيريا: المهلة التي منحتها “إكواس” لقادة الانقلاب لم تؤد للنتيجة المرغوبة (فيديو)

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، لقادة الانقلاب في النيجر، لم تؤد إلى النتيجة المرغوبة.

وأضاف تينوبو، خلال كلمته اليوم الخميس، في افتتاح القمة المنعقدة في عاصمة بلاده أبوجا لبحث الأزمة “لقد فرضنا عقوبات على قادة الانقلاب العسكري على أمل عودة النظام الدستوري في النيجر، ولكن دون جدوى”.

ويجتمع قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اليوم في أبوجا لعقد قمة حاسمة بعد انتهاء المهلة التي حددوها للانقلابيين في النيجر “لإعادة الانتظام الدستوري” بدون تحقيق نتيجة.

وحذرت المنظمة الإقليمية الثلاثاء بأنها ستتخذ “قرارات مهمة” خلال هذه القمة، معلنة إعطاء الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر مع الإبقاء على تهديدات بالتدخل عسكريا.

وصدر إعلان رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى حاليا رئاسة “إكواس” بعدما انتهت مساء الأحد مهلة من سبعة أيام حددتها المنظمة في 30 يوليو/تموز للسلطات العسكرية من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاحه في 26 يوليو/تموز.

إلا أن العسكريين الذين استولوا على السلطة في نيامي لم يستجيبوا حتى الآن لعروض الحوار الصادرة عن إكواس، ما يبعث مخاوف من أن تفضي قمة أبوجا إلى قرار بالتدخل عسكريا، وهو خيار يثير انتقادات ومخاوف في المنطقة.

The ECOWAS Leaders will be considering and discussing the political situation and recent developments in Niger during the Summit. pic.twitter.com/uSd2k8bfdi

— Ecowas – Cedeao (@ecowas_cedeao) August 7, 2023