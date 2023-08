هاواي.. حرائق هائلة تتسبب في وفاة 36 شخصا وتشريد مئات العائلات (شاهد)

لقي 36 شخصا مصرعهم أمس الأربعاء، إثر اندلاع حرائق هائلة في غابات جزيرتين من جزر هاواي الأمريكية في المحيط الهادئ.

وأشار حاكم الولاية جوش غرين إلى “كارثة مروعة في شكل حريق ضخم انتشر على نطاق واسع بسبب رياح بقوة إعصار في المنطقة، وظروف الجفاف”.

وأوضح غرين أن “الجزء الأكبر من منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي تعرض للدمار، وشردت مئات الأسر”، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وهم يعانون من حروق ومشكلات في التنفس، وجرى إعلان حالة الطوارئ في ماوي وبيج آيلاند.

وتطول الحرائق خصوصا جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي. وتفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية تصل سرعتها أحيانا إلى 130 كيلومترا في الساعة، تغذيها قوة الإعصار “دورا” الذي يضرب حاليا منطقة المحيط الهادئ على بعد مئات الكيلومترات جنوب الأرخبيل.

وتعرضت مدينة لاهينا السياحية على ساحل ماوي الغربي للضرر الأكبر إذ أتت النيران على الجزء الأكبر منها.

وارتمى بعض سكان المدينة في البحر بعدما حاصرتهم النيران، في محاولة لإنقاذ أرواحهم. وتم إنقاذ 14 شخصا من المياه قبالة لاهينا على ما ذكرت السلطات.

وبدوره أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطات بحشد المساعدات وتوفير طائرات للمساعدات في عمليات إخماد الحرائق والبحث والإنقاذ بجزيرة ماوي.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وقرينته يرسلان تعازيهما لعائلات الذين فقدوا أحباءهم في حرائق ماوي.

🚨 @POTUS has ordered all available federal assets on the Islands to help with search and rescue, fire suppression, evacuation, and recovery efforts amid the devastating wildfires in Maui. https://t.co/vmunFVJZWf

وقال السيناتور بريان شاتز في تغريدة على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، “إن مدينة لاهينا أحرقت بالكامل تقريبًا”.

Lahaina Town on Maui is almost totally burnt to the ground. Firefighters are still trying to get the fires under control, and our first responders are in search and rescue mode. If you want to help, please do so here. Thank you. https://t.co/imol6Zr9mI

— Brian Schatz (@brianschatz) August 9, 2023