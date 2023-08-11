استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر.

وقالت المصادر الطبية إن 4 أصيبوا أيضا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البطن والخاصرة والقدم والكتف.

وذكرت أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى (الشهيد ثابت ثابت) الحكومي بحالة خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته، فيما أصيب 4 شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

تغطية صحفية: "مسيرة غاضبة في مدينة طولكرم بعد ارتقاء الشاب محمود جهاد الجراد برصاص الاحتلال فجر اليوم". pic.twitter.com/TzGltINOmv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 11, 2023

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم طولكرم فجر اليوم الجمعة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة، خلال محاولة شبان فلسطينيين التصدي للاقتحام.

🎥 متابعة صفا| لحظة وصول إحدى الإصابات من مخيم طولكرم إلى المشفى pic.twitter.com/Goh95v9BdJ — وكالة صفا (@SafaPs) August 11, 2023

واستخدم الجيش الإسرائيلي جرافة عسكرية وعشرات الآليات، ونشر القناصة على أسطح المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

من جانبها، كشفت كتيبة طولكرم، التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان صحفي، إنها تصدت للاقتحام الإسرائيلي لمخيم طولكرم، بالاشتباكات المسلحة والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

اشتباكات عنيفة مع مقاومين.. شهيد و7 إصابات في اقتحام إسرائيلي لمخيم #طولكرم #فلسطينhttps://t.co/kDz6KKhuJQ — وكالة صفا (@SafaPs) August 11, 2023

وقالت في بيان “خاضت كتيبة طولكرم فجر اليوم اشتباكات عنيفة وعمليات تصدي على أكثر من محور ضد قوات الاحتلال التي حاولت أحكام سيطرتها على مخيم طولكرم”.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية لاعتقال ما يصفهم بالمطلوبين، تندلع على إثرها مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين، تتطور في بعض المناطق إلى اشتباكات مسلحة.