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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم

الشهيد الفلسطيني الشاب محمود جهاد جراد (وفا)
11/8/2023-|آخر تحديث: 11/8/202310:52 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر.

وقالت المصادر الطبية إن 4 أصيبوا أيضا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البطن والخاصرة والقدم والكتف.

وذكرت أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى (الشهيد ثابت ثابت) الحكومي بحالة خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته، فيما أصيب 4 شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم طولكرم فجر اليوم الجمعة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة، خلال محاولة شبان فلسطينيين التصدي للاقتحام.

واستخدم الجيش الإسرائيلي جرافة عسكرية وعشرات الآليات، ونشر القناصة على أسطح المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

من جانبها، كشفت كتيبة طولكرم، التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان صحفي، إنها تصدت للاقتحام الإسرائيلي لمخيم طولكرم، بالاشتباكات المسلحة والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

وقالت في بيان “خاضت كتيبة طولكرم فجر اليوم اشتباكات عنيفة وعمليات تصدي على أكثر من محور ضد قوات الاحتلال التي حاولت أحكام سيطرتها على مخيم طولكرم”.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية لاعتقال ما يصفهم بالمطلوبين، تندلع على إثرها مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين، تتطور في بعض المناطق إلى اشتباكات مسلحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية