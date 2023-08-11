الشيخ ماهر المعيقلي يفتتح صلاة الجمعة في المسجد الحرام والسديس يكملها (شاهد)

شهد المسجد الحرام موقفا غير معتاد، عندما تعذّر على إمام المسجد، الشيخ ماهر المعيقلي، استكمال الصلاة في بدايتها، خلال إقامة صلاة اليوم الجمعة.

وفي مقطع مصور، بدأ صوت الشيخ المعقيلي ينخفض تدريجيًا. وعندما انقطع عن تلاوة سورة الفاتحة، تدخَّل الشيخ عبد الرحمن السديس، وتولى استئناف الصلاة بدلاً منه.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، داعين له بأن يكون بخير وعافية بعد العارض الصحي، الذي تعرض له، والذي من المحتمل أن يكون بسبب أشعة الشمس.





من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية في الحرمين، أن ما حدث اليوم خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام “كان إرهاقا ألمَّ بإمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، لم يستطع بعده إكمال الصلاة”.

وتابع “أَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به”.

الرئاسة تطمئن الجميع بأنه بخير وعافية وصحة جيدة.. بسبب عارض صحي لفضيلة الشيخ #ماهر_المعيقلي يتأخر ويقدم معالي الشيخ عبدالرحمن السديس ليتم بالمصلين صلاة الجمعةhttps://t.co/aljfS5CLSW pic.twitter.com/EkCSe7ZWiJ — رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين (@ReasahAlharmain) August 11, 2023

وكان مقطع فيديو آخر، قد أظهر الشيخ المعيقلي في آخر الخطبة، وهو يتكلم بصعوبة بالغة، وقالت صحيفة “سبق” السعودية إن الشيخ المعيقلي عانى انخفاضاً في الضغط، وإن صحته الآن بخير.

يذكر أنه وبحسب رأي جمهور العلماء، يجوز شرعاً أن ينصرف الإمام في حال الضرورة، ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر، عندما استخلف عبدالرحمن بن عوف.