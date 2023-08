تطوير جديد.. منصة إكس تمكن مستخدميها من إجراء المكالمات الهاتفية (فيديو)

تشهد منصة (إكس)، تويتر سابقا، تغييرات واسعة منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، مثل إتاحة علامات التوثيق للمشاركين بالخدمة المدفوعة والسماح بالنصوص الطويلة.

ويعمل مصممو المنصة على السماح لمستخدميها بإجراء مكالمة صوتية وربما فيديو، وهو ما تحدثت عنه المديرة التنفيذية الجديدة ليندا ياكارينو في مقابلة تلفزيونية.

من جهتها، نشرت مصممة في إكس تدعى أندريا كونواي تغريدة قالت فيها “لقد اتصلت للتو بشخص عبر إكس”، فيما يبدو أنها تجارب داخلية للخاصية.

just called someone on X 🤯🤯🤯🤯 — Andrea Conway (@ehikian) August 9, 2023

ولاقت الأنباء عن إتاحة الاتصال قريبا على إكس ردود فعل متباينة بين رواد المنصة.

وكتب داكشين آدياناتهايا “مكالمات الفيديو ستصل قريبا إلى إكس وستتمكن من إجراء المكالمات دون إعطاء رقم هاتفكم لأي شخص على المنصة”.

واستعرض المدون كيف يمكن أن يكون ذلك مفيدا، قبل أن يجيب “أولا، إتاحة استشارات فردية للمستخدمين المشتركين. ثانيا، الوصول المباشر إلى المتابعين”.

Video calls are coming to X and soon you’ll be able to make calls without giving your phone number to anyone on X.

How can it be beneficial?

1) 1-on-1 consultation for subscribed users

2) Direct access to followers (Monetized, maybe using X Coins)https://t.co/1rUqcUuo96 https://t.co/UJxSD62v4s — Dakshin Adyanthaya (@upsidedakshin) August 10, 2023

وعلق (أنتونيو هو) قائلا “على ما يبدو فإن خاصية الاتصال الصوتي قد تكون قيد التشغيل عبر إكس، يبدو أننا نتحرك بسرعة مذهلة نحو حالة التطبيق العملاق”.

Looks like voice calling functionality may be in the workings for X! It appears we’re moving incredibly fast towards super app status. https://t.co/PIJCdpNzNE — Anthony Ho (@anthonykfho) August 9, 2023

وقال الصحفي المتخصص في التكنولوجيا سكوت نوفر “إذا اتصل بي أي منكم عبر هذا التطبيق، سأقوم بحظره على الفور”.

if any of you ever call me on this app, instant block https://t.co/e3XH9E4JNj — Scott Nover (@ScottNover) August 10, 2023

وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصّة منذ شرائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غيّرت الشركة اسم أعمالها إلى إكس كورب بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير “تطبيق فائق” على غرار تطبيق “وي تشات” الصيني.

ويصف الموقع الإلكتروني لتويتر الشعار الحالي، وهو طائر باللون الأزرق، بأنه “أكثر أصولنا تميزًا” ويضيف “ولهذا السبب نحميه بشدة”.

وجرى تغيير شعار الطائر مؤقّتًا في أبريل/نيسان بصورة كلب شيبا إينو الموجودة على عملة (دوغ كوين) المشفرة، الأمر الذي ساعد على زيادة القيمة السوقية للعملة بـ4 مليارات دولار.

ويوم الثلاثاء، رُفعت دعوى قضائية على تويتر تزعم أن الشركة مدينة بما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة لموظفين سابقين، مما يمثل أحدث حلقة في سلسلة المشكلات التي تواجه تويتر.

وقد قامت الشركة منذ استحواذ ماسك عليها بإنهاء خدمة أكثر من نصف قوتها العاملة لخفض التكاليف.