تُرك وسط الطريق.. غضب على المنصات في لبنان بسبب حادث سير أودى بحياة سائق دراجة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو في لبنان حادث سير مروع أودى بحياة سائق دراجة نارية على الطريق العام دون أن يسعفه أحد.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة عند مفترق طرق بمنطقة “حمدون” بلبنان، الثلاثاء الماضي، صدم شاحنة كبيرة لسائق دراجة نارية والمضي في طريقها دون توقف.

وأوضح الفيديو دخول سائق الدراجة بين عجلات الشاحنة، التي طرحته أرضا وسط الطريق ولاذت بالفرار.

ومرت عشرات السيارات والشاحنات، وفق الفيديو، من جانب الشاب المصاب دون التوقف أو الاتصال بسيارة الإسعاف، بل كان السائقون يتجنبون المصاب الطريح ويمرون بجانبه دون توقف.

وتفاعل لبنانيون بغضب مع الحادثة بعد بقاء سائق الدراجة ممددًا على الطريق دون اكتراث أصحاب السيارات المارين بجانبه، وعلّق عدد من الناشطين بأن “الإنسانية ماتت”.

وتداول الناشطون الفيديو الذي نشرته جمعية “ياسا” المتخصصة برفع مستوى الوعي العام من حوادث السير والوقاية من الإصابات في لبنان.

وكتب حساب باسم عتيق “لأن ما فيه قانون يحمي الإنسانية بلبنان، في قانون يحمي الطائفية، والإنسان متروك ببلدي لمصيره”.

لان مافي قانون بيحمي الانسانية بلبنان. في قانون يحمي الطاءفية. والانسان متروك ببلدي لمصيرو… الله بعين — العتيق (@KCLmgK) August 10, 2023

وكتب أبو الحسن، “على مدار 15 سنة بعمل دورات إسعاف وإنقاذ كمتطوع أول قاعدة نتعلمها كل ثانية بتقديم المساعدة بتعمل فرق كبير على حياة المصاب بإنقاذ حياته أو تداعيات إصابته”.

واستدرك “الفيديو عبارة عن انعدام الإنسانية ثقافة المساعدة بلبنان”.

يلي بخوف بالموضوع جريح بالأرض والسيارات عم يكفوا طريقهم عادي 🥺

ع مدار ١٥ سنة بعمل دورات إسعاف وانقاذ كمتطوع اول قاعدة منتعلمها كل ثانية بتقديم المساعدة بتعمل فرق كبير على حياة المصاب بانقاذ حياته او تداعيات إصابته

الفيديو عبارة عن انعدام الإنسانية ثقافة المساعدة بلبنان #للأسف https://t.co/KmxxnGkmIg — Ali Kleit ابو الحسن⁦ ⁩⁦ (@AliKleit2) August 9, 2023

وقال موسى عامر “الأكيد أنها ماتت، شعب لا تهمه غير مصلحته الشخصية، الله يرحم السائق”.

الانسانيه بلبنان ماتت و الاكيد انها ماتت , شعب بيهمه مصلحته الشخصيه وبس .. الله يرحم السائق https://t.co/uKYzWnDaP2 — Moussa Amer (@Amer7Moussa) August 9, 2023

وكتب حساب باسم علي، مستنكرا “معقول ولا حدا وقف ونزل يشوف ويطلب له إسعاف؟ كل السيارات والشاحنات ظلت ماشية من حده عادي، مستوى الإنسانية بلبنان صفر”.