جمهور الجزيرة مباشر يناشد لحماية اللاجئين في المخيمات من موجة الحرّ الشديد (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع معاناة اللاجئين في المخيمات بسبب ارتفاع درجات الحرارة عبر إرسال مقاطع فيديو، نادوا فيها بضرورة التحرك الفوري تجاه ما يعانيه اللاجئون.

ودعا مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، المنظمات الدولية أن تتحرك لتوفير ما يحتاجونه في المخيمات من غذاء وأدوية وإسعافات أولية وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأعرب متداخلون عبر الخط الساخن عن تضامنهم مع معاناة اللاجئين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها هؤلاء وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرين إلى معانتهم المستمرة منذ 12 عاما في الشتاء وبرده أو في الصيف وحره.

ورأى مشاركون آخرون أن العالم يمر اليوم بفترة عصيبة جدا خاصة مع ازدياد أعداد اللاجئين والنازحين بسبب الحروب في دول مثل السودان وسوريا.

وقالوا إنهم هؤلاء يعيشون في أوضاع معيشية متردية في خيام بالية خالية من وسائل التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف والتي بنيت فوق أراض زراعية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة كالصرف الصحي والكهرباء.

وأبدى مشارك آخر تعاطفا كبيرا، وقال “رغم توفر كل وسائل التبريد لديه التي تقيه شر الحرارة إلا أنه يعاني” بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هذا الصيف، وأضاف “فما بالك بهؤلاء” متمنيا عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

We can still stop the worst. Accelerating temperatures demand accelerated #ClimateAction .

For the entire planet, it is a disaster.

For vast parts of North America, Asia, Africa & Europe – it is a cruel summer.

ورجّح علماء، أن يكون يوليو/تموز المنصرم، أكثر الشهور المسجّلة سخونة على الإطلاق، في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأرض أصبحت الآن في “عصر الغليان العالمي”.

وضربت تداعيات موجة حرّ فاقمها الاحترار المناخي العالمي أجزاءً من أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية هذا الشهر، إضافة إلى حرائق غابات أتت على مساحات من كندا وجنوب أوربا.

This month’s heatwaves in regions of southern Europe and North America would have been virtually impossible in a world without human-caused climate change.

Our study found that climate change made the European heatwave 2.5°C hotter, and the North American heatwave 2°C hotter.🧵 pic.twitter.com/s9eDtbzCYV

