“فيسبوك” يغلق صفحة قائد قوات الدعم السريع.. ومستشار حميدتي يعلق (فيديو)

أغلقت إدارة منصة فيسبوك التابعة لشركة “ميتا” صفحة القائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى جانب صفحة قوات الدعم السريع.

وجاء على موقع الصفحة المغلقة على المنصة أن “هذا المحتوى غير متوفر حاليًا”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتنص سياسة “ميتا” الخاصة بالمنظمات والأفراد على أنه “في محاولة لمنع وتعطيل الضرر في العالم الحقيقي، لا نسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن مهمة عنيفة أو يشاركون في أعمال عنف بالتواجد على فيسبوك. نحن نقيم هذه الكيانات بناءً على سلوكهم عبر الإنترنت وخارجه، والأهم من ذلك، ارتباطهم بالعنف”.

ورجّحت وسائل إعلام دولية أن تكون عملية الإغلاق ناجمة عن الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتعذيب في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في منطقة دارفور.

كما أصدرت العشرات من المنظمات الحقوقية بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يوناميت) والنشطاء والمحامون والأطباء، الأسبوع الماضي، بيانًا طالبوا فيه مجلس الأمن الدولي بإحالة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة الرئيسة في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قائد ميداني بقوات الدعم السريع للجزيرة مباشر: انتصاراتنا في الميدان أهم من إغلاق فيسبوك صفحة القائد #حميدتي#المسائية #السودان pic.twitter.com/vSJ8LDWVmn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2023

وردًا على قرار فيسبوك، شجبت قوات الدعم السريع قرار الإغلاق الذي اعتبرته “هجومًا منظمًا من قبل مجموعة مصممة على محو هويتنا من العالم الرقمي”.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها “إنه لأمر محبط أن نشهد مثل هذه الأعمال”.

وأضاف نص البيان أن “الفريق التقني للدعم السريع يعمل لاستعادة وجودنا الرقمي، ونتخذ جميع الإجراءات لتأمين منصتنا ضد الهجمات المستقبلية”.

من جهته أوضح أسامة محمد الحسن القائد الميداني ومستشار قائد قوات الدعم السريع، أن قوات الدعم السريع “لا تربطها علاقة قوية مع فيسبوك ولا تهتم به كثيرًا”.

وأضاف في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن “انتصاراتنا موجودة في الواقع وليس على المواقع الإلكترونية”.

وشدد محمد الحسن على أن قيادة الدعم السريع “تستعمل منصة فيسبوك لتوثيق انتصاراتها الميدانية ورفع الفيديوهات الحقيقية”.

وخلص إلى القول بأن جنود الدعم السريع “لم يرتكبوا أية انتهاكات في حق المواطنين السودانيين، وأن من لا ينتصر في الميدان يسعى لصناعة أفلام وقصص من خياله”، على حد قوله.