لفتة إنسانية مؤثرة.. طفلة يتيمة تتبرع بقرطها لفتاة مصابة بالسرطان في الشمال السوري (شاهد)

في لفتة إنسانية مؤثرة، تبرعت طفلة يتيمة في الشمال السوري بقرطها لفتاة تعاني من السرطان، وذلك ضمن حملة تم تدشينها بعنوان “لستم وحدكم” لمساندة هؤلاء المرضى.

ووثق الناشط السوري محمد الفيصل هذه اللحظة قائلا “هون طفلة مريضة بالسرطان ما عندها حلق، هون طفلة إجت تتبرعلها بحلقاتها”.

ورصد مقطع فيديو فرحة والدة الطفلة المريضة بهذه اللفتة الإنسانية المؤثرة، وسط احتفاء من الحضور، فيما علق بعضهم بالقول “عم نشوف حالة غير موجودة إلا على عهد الصحابة”.

وحصدت حملة تبرعات “لستم وحدكم”، التي أطلقها فريق الاستجابة الطارئة بالشمال السوري، نصف مليون دولار، خلال 4 أيام، لإنقاذ مرضى السرطان ومساعدتهم في العلاج والمعيشة.

وقال الفريق “سعياً منا لنقف معهم ونكون عوناً لهم أمام مرضهم، ولأنهم أمانة صعبة وُضِعت في أعناقنا جميعاً لإنقاذ أرواحهم قبل فوات الأوان”.

ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وأشار القائمون عليها إلى أنهم عاشوا مواقف مؤثرة ومبكية لما رأوه من التبرعات الأهلية داخل وخارج الشمال السوري لإغاثة مرضى السرطان.

وأضاف فريق استجابة سوريا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً “سمعنا الدعوات ورأينا الدمعات عند أهلنا من مرضى السرطان لعجزهم عن شكرنا ونحن نوزع عليهم الكفالات المالية التي تعينهم في رحلة العلاج، كل ذلك بفضل كرمكم وتبرعاتكم التي رسّخت فينا مواقف مؤثرة لا تُنسى”.

وتُقدّر مصادر طبية في إدلب أعداد مرضى السرطان في شمال غرب سوريا بأكثر من 3 آلاف مصاب يحتاجون لمساعدة عاجلة، 65% منهم أطفال ونساء، مع زيادة يومية تُقدر بـ3 حالات تقريبا.

ويحاول القائمون على هذه الحملات مساعدة مرضى السرطان، الذين يعاني جزء كبير منهم من مرارة النزوح إلى جانب آلام المرض، في بلد مزقته الحرب على مدار 13 سنة، حيث قام أحد المتبرعين بالتبرع بسيارة من نوع بي أم دبليو للحملة، حتى تباع بالمزاد العلني ويعود ريعها لمساعدة المرضى.