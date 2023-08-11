محمد الفكي سليمان: الحرب أنتجت واقعا جديدا والوصول لجيش سوداني موحد صار أكثر تعقيدا (فيديو)

قال عضو مجلس السيادة السوداني السابق القيادي بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) محمد الفكي سليمان إن منبر جدة هو الأقرب لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف الفكي في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن هذا المنبر الذي قطع أشواطا مهمة يجب أن يستمر حتى يتكلل مسعاه بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وتابع الفكي أن السودانيين ينتظرون عودة وفد الجيش المشارك في المنبر إلى الخرطوم من أجل التشاور والشروع في وقف إطلاق النار.

وفيما يقترب الاقتتال في السودان من إكمال شهره الرابع، لا يبدو في الأفق أي بوادر لحسم عسكري أو تسوية سياسية.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن انفجارات عنيفة دوت شرقي العاصمة الخرطوم جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما تصاعدت أعمدة الدخان من مدينة الخرطوم بحري.

وشنت مقاتلة حربية تابعة للجيش غارة على موقعين يُعتقد أنهما لقوات الدعم السريع بحي الرياض شرقي العاصمة الخرطوم، بينما حاولت المضادات الأرضية التابعة للدعم السريع التصدي لها.





وشدد عضو مجلس السيادة السوداني السابق على أن الحرب الدائرة في السودان أنتجت واقعا جديد وأن الوصول لجيش سوداني مهني وموحد صار أكثر تعقيدا.

وقال “إن الجيش السوداني هو المؤسسة الرسمية والباقية”، مضيفا أنه لم تتضح بعد ملامح النواة القادمة للجيش.

وتابع الفكي قائلا “رؤيتنا أن يكون هناك جيش مهني موحد بعقيدة واحدة تحت إدارة السلطة المدنية”.

وحول مستقبل قوات الدعم السريع في المرحل المقبلة أوضح الفكي “أي حديث عن تدمير قوات الدعم السريع شديد الخطورة لأنه سوف يدمر القدرات القتالية للمنظومة الأمنية السودانية”.

وقال أن قوات الدعم السريع يجب أن تكون ضمن الجيش السوداني القادم، مضيفا أن هذه القوات تمثل مختلف مكونات النسيج المجتمعي السوداني، وتم صرف الكثير من أموال دافعي الضرائب على تكوينها وتدريبها. وأن الهدف من تشكيلها منذ البداية هو إكمال القدرات القتالية للجيش.