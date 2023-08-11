نازحة سودانية: نعيش تحت شجرة ونتناوب على الخيام حتى ننام (فيديو)

وصفت نازحة سودانية في ولاية الجزيرة وضعها المأساوي، قائلة إنها تعيش تحت شجرة، ولم تتمكن من كبح دموعها وهي تحكي كيف تعاني وأطفالها من درجات الحرارة العالية والأمطار القوية التي تهطل أحيانًا.

وقالت لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، بالقرب من أحد مخيمات إيواء النازحين في مدينة الحصاحيصا، إنها لم تكن الوحيدة التي تعيش تحت شجرة، بل عشرات آخرون.

وتابعت النازحة وهي تحاول لملمة الكلمات من بين دموعها “نتناوب على الخيام حيث نظل جالسين بلا نوم حتى الصباح، ولا نملك مالًا لنشتري طعامًا ولا أفرشة”.

ويفترش عدد من النازحين أفرشة رثة ويلتحفون بالسماء بالقرب من خيام للإيواء لم تسعهم جميعًا، فلم يجدوا خيارًا غير المكوث في العراء.

ويعيش النازحون وأطفالهم خارج الخيام منذ أسابيع وبعضهم لأشهر، وتقول إحداهم إن الأطفال لا يتحملون الوضع، مطالبة المنظمات الإغاثية بتوفير خيام لهم أو مراكز إيواء.

وقالت نازحة أخرى إنهم غادروا منازلهم خوفًا من الحرب دون أخذ أي من أغراضهم، فيما يعاني بعض النازحين من أمراض مزمنة ولا يتمكنون من إيجاد الأدوية.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة من الهُدَن في إيقافها، وأودت الاشتباكات بحياة آلاف السودانيين أغلبهم من المدنيين.