نصائح وتحذيرات لتناول المثلجات والعصائر الباردة صيفا.. تعرّف عليها

يفضّل الكثير من الناس، تناول المشروبات والعصائر الباردة والمثلجات بمختلف أنواعها، لتضفي نوعا من البرودة في حرّ الصيف، ويحبها الكبار والصغار، لكنها تتطلب نوعا من الحذر في تناولها حتى لا تؤثر على الصحة.

وتقدم أخصائية التغذية والحمية (دينا بي ديلي) العديد من النصائح والتحذيرات المتعلقة بتناول المثلجات والعصائر والمشروبات الباردة في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة وخاصة هذا الصيف.

وتقول أخصائية التغذية والحمية في جامعة (موغلا- صدقي كوتشمان) غربي تركيا إن هذه المشروبات قد تُسبب أضرارًا كثيرة على الصحة يجب الانتباه لها، لأنها قد تتسبب انقباض في الأوعية الدموية، مما يكون له تأثير سلبي على بعض أجزاء الجسم.

محاذير

ويمكن أن تؤدي المشروبات المثلجة إلى الشعور بالصداع، وذلك نتيجة سرعة تناولها، لأن تدفق الدم إلى الدماغ يتغير مما يؤدي إلى الصداع لفترة وجيزة.

وقد تؤدي لآلام الأسنان والتهابات في اللثة والأسنان الضعيفة، أو تآكل الطبقة العاجية للأسنان، كما أنها قد تسبب التهاب اللوزتين والبلعوم.

كما تحذر الأخصائية من أنها قد تؤدي لانخفاض معدل ضربات القلب وذلك لأن العصب المبهم الذي يمتد إلى أسفل العنق يتأثر بالشرب المفاجئ للمثلجات الباردة، ويبطئ معدل ضربات القلب.

وقد تتسبب بمشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن تحدث عسر في الهضم، والإصابة بالحموضة وارتجاع المريء وبالتالي يشعر الإنسان بآلام ومغص في البطن ويصاب بالإمساك والإسهال أحيانا.

والمشروبات الباردة قد تؤدي أيضا لحدوث فقدان لطاقة الجسم بسبب حاجة الجسم لطاقة إضافية لتسخين الماء وجعله يصل إلى درجة الحرارة المناسبة للجسم.

كما أنها قد تسبب صعوبة التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، إذ تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تصلب الدهون وصعوبة التخلص منها.

نصائح مفيدة

وتنصح الأخصائية في هذا الصدد بتناول عصائر من الفاكهة أو البوظة الطبيعية، التي تتكوّن من الحليب والعصائر الطبيعيّة والفواكه المجفّفة كبديل عن المثلجات التي تحتوي على مواد حافظة غنية بالسكريات.

كما تنصح بتناول عصائر من الفواكه الصيفية الطازجة، مثل البطيخ والخوخ والأناناس والكيوي.

وتوصي الأخصائية بشرب الماء وإضافة مكعبات من الثلج تحتوي على قطع من الليمون أو الفراولة، الجزر والبرتقال للحفاظ على مستويات ترطيب عالية في الجسم.

كما أنها تنصح بعدم تناول المثلجات والعصائر الباردة قبل وجبات الطعام.

وبالنسبة لمرضى السكر والحمية، يجب تناول المثلجات الخالية من الدسم، حيث إنّها تحتوي على كمّيات أقلّ من السكر والدهون، كما يجب عدم الإفراط في تناول المثلجات والعصائر الباردة والآيس كريم، وألا تزيد عن مقدار 150 غراما أسبوعياً.