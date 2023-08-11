هاري كين إلى بايرن ميونخ.. هل حان موعد الفوز بالبطولات أخيرا؟ (فيديو)

ذكر تقرير إخباري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن المهاجم الإنجليزي هاري كين، وافق على الانتقال من توتنهام الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أمس، أن بايرن ميونخ وتوتنهام توصلا بالفعل إلى اتفاق حول انتقال هاري كين، وبعدها اختلفت الأقاويل حول موافقة اللاعب نفسه على الصفقة.

وذكر موقع ذا أتلتيك أن هاري كين بانتظار الضوء الأخضر للسفر إلى ميونخ والخضوع للفحص الطبي.

ويعد هاري كين على رأس أولويات بايرن ميونخ منذ أسابيع، وقد يسجل رقما قياسيا في صفقات الانتقالات بالدوري الألماني (بوندسليغا)، إذ يتوقع انتقاله لبايرن مقابل أكثر من 100 مليون يورو (110 ملايين دولار).

🟥 #آخر_خبر | تقارير إنجليزية تفيد توصل بايرن ميونيخ 🇩🇪 لاتفاق مع توتنهام لضم قائده الإنكليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 هاري كين مقابل أكثر من 100 مليون يورو pic.twitter.com/4y4nQv0hhC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 10, 2023

وبدأ كين مسيرته من خلال أكاديمية توتنهام، وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 280 هدفا في 435 مباراة.

ويحتل كين المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، برصيد 213 هدفا منذ أول مباراة له في عام 2012، ويأتي خلف آلان شيرار الذي سجل 260 هدفا، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 58 هدفا.

ولم يتأهل توتنهام للمشاركة في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، حيث أنهى الموسم الماضي بسبب أدائه المتواضع في المركز الثامن بالترتيب.

لكن كين سيحصل على فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا وصدارة الدوري الألماني مع بايرن الفائز باللقب الأوروبي 6 مرات والدوري الألماني 11 مرة متتالية، مما يمنحه فرصة الفوز ببطولات أخيرا.

وسيكون وصوله إلى ألمانيا حدثا كبيرا بالنسبة لبطولة الدوري وأكثر بالنسبة لبايرن، الذي كان يأمل في شغل الفراغ الذي تركه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل إلى برشلونة منذ 12 شهرا.