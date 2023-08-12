أستاذ علوم دينية في تركيا يثير تفاعلات غاضبة بعد تحريفه لآية من القرآن للإساءة للعرب

أشعلت تغريدة أستاذ العلوم الدينية التركي السابق “جميل كيليتش”، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ادعى وجود آية في القرآن الكريم تهاجم العرب، من خلال تغيير كلمة “الأعراب” في سورة التوبة إلى “العرب”، ما اعتبره المدونون تحريفاً صريحاً لنصوص القرآن الكريم.

ونشر “كيليتش” تغريدة على منصة إكس، الخميس الماضي، قال فيها “عندما ننتقد العرب، يطلقون علينا على الفور لقب المعادون للإسلام، فهيا أطلقوا على القرآن لقب العدو للإسلام إذن”، قبل أن يضيف الآية المحرفة من القرآن.

وغيّر كيليتش نص الآية الكريمة التي تقول (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ على رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

Arapları eleştirince hemen İslam düşmanı diyorlar. Hadi buyurun Kur'an'a da İslam düşmanı deyin: "Araplar kafirlik ve münafıklık bakımından en katı olanlardır…" Tevbe Suresi 97. Ayet — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) August 10, 2023

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء في التغريدة، متهمين كيليتش بتحريف القرآن، فيما نشر آخرون النص والتفسير الصحيح للآية القرآنية.

وقال المدون يوسف أحمد إن التفسير الذي أجمع عليه المسلمون هو “أن الأعراب قوم بدو بربر يتتبَّعون مساقط الغيث (المطر) ومنابت الكلأ”.

وأضاف “ذكرك للفظ في القرآن الكريم على أنه لفظ صريح يشمل كل العرب بأنهم بهم صفات الأعراب هو تحريف واضح وصريح للنصوص القرآنية دون فهم”.

اولاً هذا هو التفسير الرسمي الذي اجتمع عليه علماء المسلمين:https://t.co/ROMnuGCkdS الاعراب: هم قوم بدو بربر يتبعون مساقط الغيث(المطر) ومنابت الكلاٍ

ذكرك للفظ في القرآن الكريم علي انه لفظ صريح يشمل كل العرب بأنهم بهم صفات الاعراب هو تحريف واضح وصريح للنصوص القرآنية دون فهما… pic.twitter.com/TAdunbZ3kx — Youssef Ahmed (@ElnaggarYoussif) August 11, 2023

وتابع أحمد قائلا “اعتمادك في التفسير على لغتك الآن التي عمرها لا يتجاوز 100 عام، وهي في الأساس مشتقة من اللغة العربية، واعتمادك في التفسير على موقع إلكتروني مجهول المصدر وهو تحريف صريح للقرآن الكريم”.

وأضاف “إذا أردت التفسير الصحيح خذ بمراجع القرآن، غير ذلك هي محاولة منك لتشويه صورة العرب وللأسف اتبعت نهجاً اتبعه أهل الكفر والإلحاد وهو تحريف القرآن الكريم”.

وقال الصحفي التركي حسني محلي “لا توجد مثل هذه الآية في القرآن. في تلك الآية لا نقول (عرب) بل (الأعراب)، على ما يبدو معرفتك بالدين سيئة مثل معرفتك باللغة بالطبع، إذا لم يكن لديك أي نوايا أخرى!”.

Kur’an’da böyle bir ayet yok. O ayette ‘Araplar’ yani ‘العرب ' demiyor ‘El-ârab’ diyor. Tefsirlerin tümünde ‘göçebe Bedeviler’ anlamındadır.

Anlaşılan dil bilginiz kadar din bilginiz de çok kötü. Tabi başka kastınız yoksa! — Hüsnü Mahalli حسني محلي (@husnumahalli) August 11, 2023

واعتبر المدون الفلسطيني أنس عيدو تغريدة الأستاذ السابق في العلوم الدينية تحريفاً للقرآن وتفسيره ينبع من منطق عنصري.

هذا تحريف للقرآن وتفسيره من منطق عنصري — Anas Eido (@anas_eido) August 11, 2023

وغرد المدون التركي قادر قائلاً “لا يمكنك أن تكون معلما وأنت لا تعرف هذه المعلومات، ولا يمكنك أن تصبح أستاذا دونها”.

"El Arabi" ifadesinde Elif Lâm ile söylenerek belirli bir zümre kastedilmiştir ki bunlar savaştan çekinip evinde oturan Araplardır. Hoca olup bunu bilmiyor olamazsınız ya da bunu bilmeden Hoca olmuş olamazsınız. — Kadir Damar (@kadirdamar) August 11, 2023

يذكر أن كيليتش أوقف عن العمل عام 2019، بعد تهجمه على مجموعة من مدرسي العلوم الشرعية والأئمة.

وفي السنة الماضية أثار كيليتش موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصف اللغة العربية بأنها “فقيرة”.

صباح الخير… اللغة العربية لغة فقيرة حقا. لان تاتي معظم الكلمات في اللغة العربية من اللغة اليونانية واللاتينية والحبشية والفارسية… أما اللغة التركية لغة غنية. تاتي معظم كلماتها من نفسها. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) July 13, 2022

ومعلوم أن كيليتش المقرب من حزب الشعب الجمهوري يجاهر بعدائه للمظاهر الإسلامية ولحزب العدالة التنمية، وصرح خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة قائلا إنه “إذا خسر أردوغان سيصلي مئة ركعة شكر”.