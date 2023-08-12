إحداهما لرضيع.. تونس تنتشل جثتين وتنقذ 13 مهاجرًا بعد غرق مركب قبالة سواحلها

أعلنت تونس اليوم السبت، انتشال جثتين لمهاجرين غير نظاميين وإنقاذ 13 آخرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان، إن مركب مهاجرين تونسيين غير نظاميين كان يقل 20 شخصا غرق فجر اليوم، على بعد 120 مترا من شواطئ مدينة قابس جنوبي البلاد.

وأضافت الإدارة، أن الجثتين كانتا لرضيع وشاب يبلغ عمره 20 عاما.

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة، أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير/ كانون الثاني، جراء غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو عدد يناهز تقريبا ضعف ضحايا العام الماضي في هذه المنطقة.

ونهاية الأسبوع الماضي، خلّف غرق مركب غادر صفاقس ما لا يقلّ عن 11 قتيلا و44 مفقودا.

وتشن الأجهزة الأمنية التونسية حملة تمشيط وتعقب واسعة لأنشطة الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر في مدينة صفاقس.

وتمثل صفاقس هذا العام أبرز نقطة انطلاق لمحاولات عبور البحر المتوسط من السواحل التونسية الواقعة على مسافة أقل من 130 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في هذا البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى ولا سيما تلك الواقعة جنوب الصحراء.

ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، بحثًا عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.