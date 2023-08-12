جمهور الجزيرة مباشر يؤيد تصريح الخارجية السودانية بشأن شروط التفاوض مع الدعم السريع (شاهد)

أرسل جمهور الجزيرة مباشر مقاطع فيديو إلى الخط الساخن بالقناة، عبروا فيها عن آرائهم بشأن تصريح وزارة الخارجية السودانية التي اشترطت فيه على قوات الدعم السريع، الخروج من منازل المواطنين مقابل الجلوس على طاولة الحوار.

وقال مشاركون إن أغلب الشعب السوداني يدعم تصريح الخارجية لأنه يسهم في إعادة النازحين والمشردين إلى بيوتهم، بعد أن تحولت أعمال “الدعم السريع” إلى معركة ضد الشعب لا الجيش، وهو ما أسفر عن معاناة المواطنين الذين هُجّروا قسريا من منازلهم، إضافة إلى الانتهاكات التي تُمارَس عليهم يوميا من سرقات واعتداءات.

وعارضت ثلة أخرى من المتابعين فكرة التفاوض مع “الدعم السريع”، معللة ذلك بأنه من غير المعقول أن يتفاوض شخص مع من نهبه وسرقه وقتله.

ورأى متابعون أن من واجب القوى المتصارعة الحفاظ على حياة وسلامة المدنيين باعتباره واجبا دينيا وإنسانيا وأخلاقيا، وأشاروا إلى أن أي طرف ينتهك حق المواطنين العزّل هو خاسر، كما اعتبروا أن عدم التزام “الدعم السريع” يؤخر التفاوض.

وفي المقابل، نفى مشارك آخر وجود قوات الدعم السريع في منازل المواطنين، مؤكدا أنهم يوجدون في الثكنات فقط وأنهم منشغلون بمحاصرة قوات الجيش.

وقالت الخارجية إن الحديث في الساحة الداخلية حاليا ليس عن مفاوضات وإنّما عن إنهاء التمرد، مؤكدة أنّ خروج “الدعم السريع” من منازل المواطنين شرط أساسي وموقف عام في حال العودة إلى التفاوض.

وكان قوات الدعم السريع قد رفضت أكثر من مرة اتهامها بدخول منازل المواطنين، وقالت إنّ عقدة النزاع تكمن في بقاء قيادة الجيش الراهنة، وإنّ القتال لن ينتهي إلاّ بذهابها.