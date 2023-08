روسيا تمنع موظفيها من استخدام آيفون وآيباد في العمل

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس الجمعة، أن وزارة التنمية الرقمية في روسيا منعت الموظفين من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في سياق أعمالهم.

ونقلت الوكالة عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية، قوله في مؤتمر رقمي “تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة آبل) للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل”.

وأضاف الوزير الروسي “يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية”.

Russian ministry bans employees from using iPhones for work – Ifax https://t.co/nDjbjFkJwd pic.twitter.com/HOOTP6e43s

— Reuters (@Reuters) August 11, 2023