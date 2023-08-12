روسيا تمنع موظفيها من استخدام آيفون وآيباد في العمل

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس الجمعة، أن وزارة التنمية الرقمية في روسيا منعت الموظفين من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في سياق أعمالهم.

ونقلت الوكالة عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية، قوله في مؤتمر رقمي “تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة آبل) للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل”.

وأضاف الوزير الروسي “يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية”.

Russian ministry bans employees from using iPhones for work – Ifax https://t.co/nDjbjFkJwd pic.twitter.com/HOOTP6e43s — Reuters (@Reuters) August 11, 2023

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي، إن عدة آلاف من أجهزة آبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة.

ونفت شركة آبل هذه المزاعم، وأحجمت وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع آبل، عن التعليق على هذه المزاعم آنذاك.

ولطالما شكك المسؤولون في روسيا في أمن التكنولوجيا الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أبلغ الكرملين المسؤولين المشاركين في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في روسيا بالتوقف عن استخدام أجهزة آيفون بسبب مخاوف من أن الأجهزة قد تكون عرضة لوكالات المخابرات الغربية.