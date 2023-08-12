“سجدنا لله شكرا”.. طالب يمني يواجه الصعاب ويحصل على المركز الأول في الثانوية العامة (فيديو)

حصل الشاب عمار ياسر حسن من ثانوية عدن النموذجية على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى اليمن، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد وأدت إلى ترك عدد من الطلاب مقاعدهم الدراسية.

وقال عمار لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم السبت، إنه “سجد لله شكرا” فور سماعه الخبر، بعدما تمكن من إدخال الفرح والسرور على عائلته في مختلف مناطق اليمن.

وقال الشاب ووالده إنهما توقعا أن يكون من بين الأوائل، لكن ليس الأول على مستوى كل الجمهورية، وقال الطالب إنه لم يكن يتبع استراتيجية معينة، إنما يوفق بين واجباته ودراسته ولعب الرياضة وحياته العامة.

وأوضح عمار أنه يرغب في الحصول على منحة لإكمال دراسته بالخارج، ويميل إلى دراسة الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، قائلا إنها المجالات التي يميل إليها.

وتحدث عمار عن الصعوبات التي يواجهها الطلاب لمتابعة دراستهم، وخاصة في مدينة عدن، حيث ينقطع التيار الكهربائي باستمرار، كما تعرف المدارس شحا في المناهج الدراسية وإضرابات متواصلة للمعلمين.

وقال والد عمار وهو صحفي وأستاذ جامعي، لكاميرا الجزيرة مباشر، إن واقع التعليم في اليمن مضطرب وسيئ إلا أن بعض المعلمين والعاملين في المجال التعليمي يبذلون قصارى جهدهم حتى يتمكن الطلاب من الدراسة، ما يعطي بصيص أمل.

وأفادت إحدى معلمات عمار أن الإضرابات تأتي بسبب الوضع الذي يعيشه البلد بعدم توفر الكهرباء ووسائل النقل من وإلى المؤسسات التعليمية، موضحة أن بعضهم يحاول مواجهة هذه الصعاب حتى يجتاز الطلاب امتحاناتهم.

ويشهد اليمن حربًا مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألفا، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على الدعم والمساعدات في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.