فرحان حق: يجب وقف تهديدات قتل رئيس النيجر ونسعى لإعادته للسلطة بالوسائل السلمية (فيديو)

طالب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قادة الانقلاب العسكري في النيجر بوقف التهديد بقتل الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وقال حق في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن تركيز المجتمع الدولي “ينصب على استخدام الوسائل السلمية لإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة واستعادة النظام الدستوري في البلاد”.

وأضاف حق أن الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان يتابعان عن كثب وضعية الرئيس المحتجز، وقد “دعوا إلى إطلاق سراحه وأسرته وإعادته لمنصبه رئيسًا للدولة”.

وكشف المسؤول الأممي نقلا عن المفوض السامي لحقوق الإنسان أن “الظروف العامة التي يتم فيها احتجاز الرئيس محمد بازوم ترقى إلى جريمة حقوق الإنسان”.

وقال إن الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها مستمرة في تقديم الدعم لشعب النيجر إلى حين عودة حكومته الشرعية.

من جهته، دعا رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وأفراد عائلته وحكومته المحتجزين.

وحثَّ فكي قادة الانقلاب على وقف التصعيد ضد دول الإقليم، مشددا على أن المجتمع الدولي مطالب بتوحيد جهوده لإنقاذ حياة رئيس النيجر المحتجز وضمان سلامته.

وفي 26 يوليو/ حزيران المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، واحتُجز منذ ذلك الحين بالقصر الرئاسي، وهو ما قوبل باستنكار دولي ودعوات إلى إعادة أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا إلى منصبه.

وبينما صرح متحدث باسم “إكواس” بأن رؤساء أركان جيوش المجموعة سيجتمعون الأسبوع المقبل في غانا للإعداد لتدخل محتمل في النيجر ردًّا على الانقلاب، قللت روسيا من جدوى الحل العسكري للأزمة معتبرة أن عملا من هذا القبيل قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد.